ВООЗ прогнозує зростання смертності від COVID-19 до зими

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) говорять, що ближче до зими кількість смертельних випадків може зрости.

З наближенням зими, ймовірно, молода вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

Про це заявив доктор Ханс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, передає The Guardian.

Він попередив молодих людей, що ця пандемія - "торнадо з довгим хвостом". Він закликав країни впровадити ефективні системи контролю і відстеження.

Клюге говорить, що "пильність - ключове слово".

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавірусу пандемією 11 березня поточного року.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків коронавирусной інфекції COVID-19. Так за минулу добу виявили ще 1 974 нових хворих.

У світі станом на ранок 25 серпня зареєстровано 24 336 287 випадків коронавирусной інфекції.

Найбільше випадків хвороби виявили в США (6 000 365), Бразилії (3 722 004), Індії (3 310 234), Росії (970 865), ПАР (615 701) Перу (613 378), Мексиці (573 888), Колумбії (572,270), Іспанії (426 818), Чилі (402365).