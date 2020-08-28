У ЗСУ зафіксували майже півсотні нових випадків COVID-19

Коронавірус продовжує розповсюжєватись в українській армії. Упродовж минулої доби було підтверджено ще 47 нових заражених.

За минулу добу в Збройних силах України виявлено 47 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України в Facebook.

Серед 47 інфікованих військовослужбовців 8 осіб перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Всього в ЗСУ 604 людини хворіють на COVID-19. Всього за час пандемії одужали - 960 осіб, летальних випадків - 6.

На ізоляції і самоізоляції перебувають 687 військових. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 39 осіб