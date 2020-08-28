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П'ятниця, 28.08.2020
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Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд

Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
09:52 Сьогодні Телеграф
Станом на 28 серпня в Україні зафіксували новий антирекорд Covid-19, заразилися 2438 осіб.

В Україні лабораторно підтвердили 114 497 випадків коронавирусной інфекції COVID-19.

За минулу добу коронавірус побив черговий "рекорд" по добовій захворюваності - виявили 2 438 нових хворих.

Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.

Статистика захворюваностоі на коронавірус на 28.08.2020

Статистика коронавируса на 28.08.2020

Найбільше заражень в Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Одеській (214) областях.

Попередній антирекорд був зафіксований 22 серпня, тоді заразилися 2328 человек за добу, сьогодні - на 110 осіб більше.

Як повідомляється, за минулу добу померло 48 хворих, видужала 866 чоловік. Всього з моменту поширення хвороби помер 2 451 хворий, захворіли і вилікувалися вже 55 083. На сьогоднішній день число активних хворих становить 56 963.

Статистика захворюваності по регіонах:

  • Львівська область - 13 978 хворих (215 за добу);
  • Київ - 12 719 (251);
  • Чернівецька - 9855 (150);
  • Рівненська - 8921 (103);
  • Івано-Франківська - 8861 (178);
  • Харківська - 8444 (242);
  • Закарпатська - 7302 (77);
  • Одеська - 6751 (214);
  • Київська - 5397 (92);
  • Тернопільська - 5478 (233);
  • Волинська - 5320 (52);
  • Вінницька - 3800 (84);
  • Житомирська - 3063 (65);
  • Хмельницька - 2194 (92);
  • Дніпропетровська - 2162 (67);
  • Чернігівська - 1676 (58);
  • Запорізька - 1487 (33);
  • Черкаська - 1390 (72);
  • Сумська - тисяча триста шістьдесят одна (59);
  • Донецька - 1318 (40);
  • Миколаївська - 1077 (37);
  • Кіровоградська - 790 (10);
  • Полтавська - 705 (10);
  • Херсонська - 374 (11);
  • Луганська - 274 (10).

Як повідомлялося, за станом на ранок 27 серпня в Україні лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу - 1974. Приріст захворюваності збільшився на 12 осіб.

Український уряд зайнялося активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі коронавірусного захворювання.

 У ЗСУ зафіксували майже півсотні нових випадків COVID-19

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинний зонування так само продовжать.

Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.

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Все по темі:

Карантин, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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