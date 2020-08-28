Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд

В Україні лабораторно підтвердили 114 497 випадків коронавирусной інфекції COVID-19.
За минулу добу коронавірус побив черговий "рекорд" по добовій захворюваності - виявили 2 438 нових хворих.
Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.
Статистика коронавируса на 28.08.2020
Найбільше заражень в Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Одеській (214) областях.
Попередній антирекорд був зафіксований 22 серпня, тоді заразилися 2328 человек за добу, сьогодні - на 110 осіб більше.
Як повідомляється, за минулу добу померло 48 хворих, видужала 866 чоловік. Всього з моменту поширення хвороби помер 2 451 хворий, захворіли і вилікувалися вже 55 083. На сьогоднішній день число активних хворих становить 56 963.
Статистика захворюваності по регіонах:
Як повідомлялося, за станом на ранок 27 серпня в Україні лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу - 1974. Приріст захворюваності збільшився на 12 осіб.
Український уряд зайнялося активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі коронавірусного захворювання.
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинний зонування так само продовжать.
Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.