Хвора на коронавірус Тимошенко вперше розповіла про свій стан

За словами Тимошенко, до повного одужання їй "ще далеко".

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка захворіла коронавірусом, вперше розповіла про стан свого здоров'я.

"Сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала Тимошенко у своєму Facebook.

За її словами, "майже два тижні боротьби з важкою хворобою змінюють відчуття реальності".

"Я хочу подякувати всім, хто мене лікував, хто молився за моє здоров'я, хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради по лікуванню, рятівні пропозиції. Все це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цим лихом ", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, про захворювання Тимошенко на коронавірус стало відомо 23 серпня. Напередодні ЗМІ повідомили, що її підключили до апарату ШВЛ. Пізніше повідомлялося, що Тимошенко в критичному стані.