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Середа, 02.09.2020
COVID-19 в Україні: У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням у регіонах
COVID-19 в Україні: У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням у регіонах
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COVID-19 в Україні: У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням у регіонах

COVID-19 в Україні: У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням у регіонах
Оновлено 18:42 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
У МОЗ надали статистику по ситуації в регіонах з поширенням COVID-19, станом на 2 вересня 2020 року: в 17 регіонах захворюваність за 14 днів на 100 тис населення перевищує допустиму на 40 осіб. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, це такі регіони:

  • Вінницька область,
  • Волинська область,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Київська область,
  • Львівська область,
  • Миколаївська область,
  • Одеська область,
  • Рівненська область,
  • Сумська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Хмельницька область,
  • Чернівецька і Чернігівська області,
  • місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності в Чернівецькій області - 264,4 особи на 100 тис населення.

Зазначається, що найбільша кількість ліжок в закладах охорони здоров'я першої хвилі у Львівській області - 2585.

Найвищий показник охоплення тестуванням на COVID-19 - у місті Києві (208,0 за останні 7 днів на 100 тис населення). Всі інші області відповідають показнику в 24 тести на 100 тис

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 2 вересня, виявлено 2 495 нові випадки інфікування коронавірусом, що стало максимальним добовим показником з початку пандемії. 51 чоловік з числа раніше хворих COVID-19 померли, 1 015 одужали. Зараз хворіє 64 325 чоловік, що на 1 429 більше, ніж днем раніше.

Також повідомлялося, що Міністерство склало рейтинг найбільш поширених симптомів коронавірусу серед хворих українців.

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Все по темі:

МОЗ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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