COVID-19 в Україні: У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням у регіонах

Зокрема, це такі регіони:
Серед них найвищий показник захворюваності в Чернівецькій області - 264,4 особи на 100 тис населення.
Зазначається, що найбільша кількість ліжок в закладах охорони здоров'я першої хвилі у Львівській області - 2585.
Найвищий показник охоплення тестуванням на COVID-19 - у місті Києві (208,0 за останні 7 днів на 100 тис населення). Всі інші області відповідають показнику в 24 тести на 100 тис
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 2 вересня, виявлено 2 495 нові випадки інфікування коронавірусом, що стало максимальним добовим показником з початку пандемії. 51 чоловік з числа раніше хворих COVID-19 померли, 1 015 одужали. Зараз хворіє 64 325 чоловік, що на 1 429 більше, ніж днем раніше.
Також повідомлялося, що Міністерство склало рейтинг найбільш поширених симптомів коронавірусу серед хворих українців.