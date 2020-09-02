COVID-19 в Україні: У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням у регіонах

У МОЗ надали статистику по ситуації в регіонах з поширенням COVID-19, станом на 2 вересня 2020 року: в 17 регіонах захворюваність за 14 днів на 100 тис населення перевищує допустиму на 40 осіб. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, це такі регіони:

Вінницька область,

Волинська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Київська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Сумська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Хмельницька область,

Чернівецька і Чернігівська області,

місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності в Чернівецькій області - 264,4 особи на 100 тис населення.

Зазначається, що найбільша кількість ліжок в закладах охорони здоров'я першої хвилі у Львівській області - 2585.

Найвищий показник охоплення тестуванням на COVID-19 - у місті Києві (208,0 за останні 7 днів на 100 тис населення). Всі інші області відповідають показнику в 24 тести на 100 тис

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 2 вересня, виявлено 2 495 нові випадки інфікування коронавірусом, що стало максимальним добовим показником з початку пандемії. 51 чоловік з числа раніше хворих COVID-19 померли, 1 015 одужали. Зараз хворіє 64 325 чоловік, що на 1 429 більше, ніж днем раніше.

Також повідомлялося, що Міністерство склало рейтинг найбільш поширених симптомів коронавірусу серед хворих українців.