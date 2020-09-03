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Коронавірус в Україні: хворобу підтвердили ще у 2 430 осіб

Коронавірус в Україні: хворобу підтвердили ще у 2 430 осіб
11:15 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Станом на 3 вересня в Україні виявили 2430 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

В Україні зафіксовано черговий антирекорд: 54 померлих від Covid-19 за добу. При цьому на ранок четверга виявлено 2 430 інфікованих коронавірусом за добу, 859 чоловік з числа раніше хворих видужали - свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.

Днем раніше, 2 вересня, був антирекорд 2 495 нових інфікованих і 51 померлий за добу 1 вересня повідомлялося про 2 088 хворих, 31 серпня - про 2 141 інфікування за добу, 30 серпня було 2 096 хворих, 29 серпня - 2 481 інфікованих Covid-19.

Кількість інфікованих з початку пандемії склало на ранок четверга 128 2288 чоловік, видужали - 59 676, померли з початку пандемії від Covid-19 2 710 осіб. Зараз в Україні Covid-19 хворіє 65 842 чоловік, що на 1 517 більше, ніж днем раніше.

Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (301), Тернопільській (242), Львівській (209), областях, а також в Києві (280). Крім того, в цілому по Україні за минулу добу зафіксовано 2 807 підозр на захворювання Covid-19.

Як повідомлялося, за станом на ранок 3 вересня під світі зафіксовано понад 26 мільйонів випадків коронавірусу.

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МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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