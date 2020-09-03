Лікування коронавірусу: Україна закупить ремдесівір

Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесівіру".

Кабінет міністрів на засіданні в середу виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесівір" для лікування пацієнтів з COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході прес-брифінгу в Києві в четвер.

"На засіданні уряду в середу прийнято постанову щодо виділення коштів на закупівлю" ремдесівіра ". Ми домовилися про закупівлю з компанією-виробником", - сказав він.

При цьому міністр повідомив, що медустанови забезпечені необхідними лексресдвтамі і засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) на 1,5-3 місяці.

"Медзаклади забезпечені ЗІЗ. Зокрема 1,5 млн костюмів біозахисту, масками і респіраторами вони забезпечені на 1,5-3 місяці", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксований черговий антирекорд: 54 померлих від Covid-19 за добу. При цьому на ранок четверга виявлено 2 430 інфікованих коронавірусом за добу, 859 чоловік з числа раніше хворих видужали.