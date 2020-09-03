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COVID-19 у працівника або учня профтеху: МОН представило план дій

COVID-19 у працівника або учня профтеху: МОН представило план дій
18:25 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У МОЗ надали перелік рекомендацій, як діяти у випадку виявлення симптомів захворювання на коронавірус у працівника або учня професійно-технічного навчального закладу. Про це повідомили в МОН.

"Якщо під час освітнього процесу в учня або працівника профтеху виявлять ознаки респіраторного захворювання - адміністрація і медик закладу повинні ізолювати таку людину від колективу і, при необхідності, викликати швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначеється, що якщо в учня профтеху з'явилися симптоми респіраторної хвороби:

  • він повинен одягнути маску і перейти в тимчасову ізоляцію - для цього заклад профосвіти відводить окреме приміщення;
  • медичний працівник проводить первинний огляд учня, вимірює температуру і при необхідності викликає швидку;
  • педагог (класний керівник / майстер виробничого навчання) повідомляє батькам або особам, які їх замінюють, про виявлені симптоми;
  • медик або педагог профтеху відправляє учня додому або передає батькам (якщо вік учня менше 18 років). У разі госпіталізації швидка допомога доставляє його в стаціонар;
  • медичний працівник профтеху направляє екстрене повідомлення форми 058 / о про підозру на інфекційне захворювання в місцевий лабораторний центр, а також реєструє випадок в журналі реєстрації форми 060 / о;
  • в приміщенні, де перебував учень, проводиться додаткове провітрювання та дезінфекція поверхонь;
  • під час епідеміологічного розслідування епідеміологами лабораторного центру медпрацівник або педагог допомагає визначити коло осіб, які контактували з учнем;
  • в разі підтвердження коронавирусной інфекції COVID-19 учні групи, де навчався хворий, і педагоги, з якими він контактував, самоізолюється на 14 днів;
  • для групи, яка знаходиться на самоізоляції, директор профтеху забезпечує дистанційне навчання.

Крім того, повідомляється, що практика, в разі неможливості адаптації до технологій дистанційного навчання, переноситься на період до завершення самоізоляції.

 COVID-19 у працівника або учня профтеху: МОН представило план дій

Якщо ж у працівника профтеху з'явилися симптоми респіраторної хвороби:

  • він повинен одягнути маску і перейти в тимчасову ізоляцію - для цього заклад профосвіти відводить окреме приміщення;
  • медичний працівник проводить первинний огляд особи, вимірює температуру і при необхідності викликає швидку;
  • керівник установи відправляє працівника додому для подальшого звернення в лікарню. Якщо є потреба в госпіталізації - швидка допомога доставляє працівника в стаціонар;
  • в приміщенні, де перебував працівник, проводиться додаткове провітрювання та дезінфекція поверхонь;
  • в разі підтвердження COVID-19 у працівника, всі учасники освітнього процесу, з якими він контактував, самоізоріются на 14 днів.

Додається, що важливо, що ніхто з працівників закладу, які будуть залучені до таких ситуацій, не можуть розголошувати інформацію про стан здоров'я людини, зокрема, його прізвище та ім'я.

Раніше, в Україні, за станом на 3 вересня, 17 регіонів не готові до ослаблення карантинних заходів, через невідповідність критеріям.

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Все по темі:

МОЗ, МОН, Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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