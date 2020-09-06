Коронавірус забрав життя понад 877 тисяч людей

Кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищує 26,7 млн, померли понад 877 тис. осіб.

Уханьський коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по світу. Станом на сьогоднішній ранок було зафіксовано 26,7 млн випадків інфікування COVID-19. Жертвами хвороби стали понад 877 тис. Чоловік.

Такі дані наводить американський Університет Джона Хопкінса.

Зазначається, що кількість заражених в світі становить 26 739 782, померло 877 438 осіб, видужали 17 834 856.

Відомості по країнах оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Антирекордсмени COVID-19:

США - 6 243 850

Бразилія - 4 092 832

Індія - понад 4 млн випадків коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, американська вакцина від коронавируса може бути готова в жовтні. Однак також існує ймовірність, що вона буде готова до кінця року.

У Мадриді з 7 вересня посилюють обмеження на масові заходи через погіршення ситуації з COVID-19.