Коронавірус в Україні: зареєстровано вже понад 145 тисяч хворих

За 9 вересня в Україні виявили ще 2 582 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше випадків хвороби підтвердили в Харківській області (339), Києві (298), Тернопільській області (251), Львівській області (183), Івано-Франківській області (143) та Чернівецькій області (134).
Статистика захворюваності в Києві та областях:
Львівська область - 16 452 хворих (183 за добу);
Київ - 16 119 (298);
Харківська - 11 832 (339);
Чернівецька - 11 715 (134);
Івано-Франківська - 10 802 (143);
Рівненська - 10 073 (130);
Одеська - 8874 (47);
Закарпатська - 8359 (82);
Тернопільська - 8075 (251);
Київська - 6554 (95);
Волинська - 6092 (77);
Вінницька - 4606 (103);
Житомирська - 3938 (59);
Хмельницька - 3497 (142);
Дніпропетровська - 3012 (89);
Чернігівська - 2545 (30);
Сумська - 2187 (44);
Черкаська - 2177 (56);
Запорізька - 20811 (40);
Донецька - 1852 (90);
Миколаївська - +1766 (52);
Полтавська - 1069 (51);
Кіровоградська - 874 (4);
Херсонська - 558 (20);
Луганська - 503 (20).
Всього з початку пандемії кількість інфікованих становить 145 612. Від ускладнень викликаних хворобою померли 3 023, з них 44 за минулу добу. Вилікувалися 65 877, з них 1 174 за 9 вересня. Число активних хворих на сьогоднішній день становить 76 712.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 9 вересня, діагностували 143 030 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 2 551 нових хворих. Днем раніше, 7 вересня, в країні зафіксували 2 411 нових хворих.
За 10 вересня в світі виявили ще 10 333 нових випадків і 696 нових смерті від захворювання. Найбільша кількість нових випадків за сьогодні виявлено в Мексиці, там зафіксовано 4 647 нових хворих і 611 загиблих