Коронавірус в Україні: зареєстровано вже понад 145 тисяч хворих

Найбільше випадків COVID-19 - в Києві, Львівській та Харківській областях.

За 9 вересня в Україні виявили ще 2 582 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше випадків хвороби підтвердили в Харківській області (339), Києві (298), Тернопільській області (251), Львівській області (183), Івано-Франківській області (143) та Чернівецькій області (134).

Статистика захворюваності в Києві та областях:

Львівська область - 16 452 хворих (183 за добу);

Київ - 16 119 (298);

Харківська - 11 832 (339);

Чернівецька - 11 715 (134);

Івано-Франківська - 10 802 (143);

Рівненська - 10 073 (130);

Одеська - 8874 (47);

Закарпатська - 8359 (82);

Тернопільська - 8075 (251);

Київська - 6554 (95);

Волинська - 6092 (77);

Вінницька - 4606 (103);

Житомирська - 3938 (59);

Хмельницька - 3497 (142);

Дніпропетровська - 3012 (89);

Чернігівська - 2545 (30);

Сумська - 2187 (44);

Черкаська - 2177 (56);

Запорізька - 20811 (40);

Донецька - 1852 (90);

Миколаївська - +1766 (52);

Полтавська - 1069 (51);

Кіровоградська - 874 (4);

Херсонська - 558 (20);

Луганська - 503 (20).

Всього з початку пандемії кількість інфікованих становить 145 612. Від ускладнень викликаних хворобою померли 3 023, з них 44 за минулу добу. Вилікувалися 65 877, з них 1 174 за 9 вересня. Число активних хворих на сьогоднішній день становить 76 712.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 9 вересня, діагностували 143 030 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 2 551 нових хворих. Днем раніше, 7 вересня, в країні зафіксували 2 411 нових хворих.

За 10 вересня в світі виявили ще 10 333 нових випадків і 696 нових смерті від захворювання. Найбільша кількість нових випадків за сьогодні виявлено в Мексиці, там зафіксовано 4 647 нових хворих і 611 загиблих