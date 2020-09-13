В Україні трохи знизився добовий приріст COVID-19

За минулу добу в Україні злегка знизився приріст захворюваності коронавірусів.
На 8:50 13 вересня зафіксовано понад 2,4 тисячі нових випадків, усього в країні 154 тис. Випадків коронавірусної хвороби. Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Таким чином, серед 154335 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2476 інфікованих.
Загальна кількість жертв коронавірусу становить 3148 осіб, за добу - 30. Одужали від хвороби вже 68346 чоловік, за добу - 547.
Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом в світі, становить 918 796, одужали 19 322 144 осіб.