Коронавірус в Україні: де виявили найбільше хворих

Упродовж минулої доби найбільше хворих COVID-19 виявили в Тернопільській, Харківській та Одеській областях.

За 13 вересня в Україні виявили ще 2 462 випадки коронавірусної інфекції COVID-19 - це новий антирекорд по захворюваності. Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше заражень в Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях.

У Києві за минулу добу діагностували 168 нових випадків коронавірусної інфекції.

За минулу добу зафіксовано 33 смерті і 650 випадків одужання. Всього з початку епідемії в країні підтвердили 156 797 випадків COVID-19. Крім того, 3 211 осіб померли і 69 543 осіб одужали.

Статистика епідемії по областям:

Тернопільська - 9234 хворих (352 за добу);

Харківська - 12853 (269);

Одеська - 9687 (205);

Київ - 17429 (168);

Львівська - 17057 (143);

Івано-Франківська - 11357 (142);

Чернівецька - 12252 (135);

Київська - 6961 (112);

Сумська - 2502 (101);

Житомирська - 4390 (98);

Миколаївська 2051 - (98);

Рівненська - 10555 (86);

Черкаська - 2579 (84);

Дніпропетровська - 3342 (80);

Чернігівська - 2788 (74);

Волинська - 6353 (64);

Запорізька - 2403 (56);

Закарпатська - 8675 (50);

Хмельницька - 4008 (40);

Вінницька - 4844 (36);

Полтавська - 1 223 (28);

Херсонська - 644 (16);

Луганська - 600 (14);

Донецька - 2101 (6);

Кіровоградська - 909 (5).

Як повідомлялося, в Україні 13 вересня виявили 2476 нових випадки зараження коронавірусом, з початку епідемії всього їх зафіксовано 154 335.

14 вересня набула чинності нове карантинне зонування. "Червона" і "помаранчева" зони карантину значно розширилися.