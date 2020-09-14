Коронавірус в Україні: де виявили найбільше хворих

За 13 вересня в Україні виявили ще 2 462 випадки коронавірусної інфекції COVID-19 - це новий антирекорд по захворюваності. Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше заражень в Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях.
У Києві за минулу добу діагностували 168 нових випадків коронавірусної інфекції.
За минулу добу зафіксовано 33 смерті і 650 випадків одужання. Всього з початку епідемії в країні підтвердили 156 797 випадків COVID-19. Крім того, 3 211 осіб померли і 69 543 осіб одужали.
Статистика епідемії по областям:
Тернопільська - 9234 хворих (352 за добу);
Харківська - 12853 (269);
Одеська - 9687 (205);
Київ - 17429 (168);
Львівська - 17057 (143);
Івано-Франківська - 11357 (142);
Чернівецька - 12252 (135);
Київська - 6961 (112);
Сумська - 2502 (101);
Житомирська - 4390 (98);
Миколаївська 2051 - (98);
Рівненська - 10555 (86);
Черкаська - 2579 (84);
Дніпропетровська - 3342 (80);
Чернігівська - 2788 (74);
Волинська - 6353 (64);
Запорізька - 2403 (56);
Закарпатська - 8675 (50);
Хмельницька - 4008 (40);
Вінницька - 4844 (36);
Полтавська - 1 223 (28);
Херсонська - 644 (16);
Луганська - 600 (14);
Донецька - 2101 (6);
Кіровоградська - 909 (5).
Як повідомлялося, в Україні 13 вересня виявили 2476 нових випадки зараження коронавірусом, з початку епідемії всього їх зафіксовано 154 335.
14 вересня набула чинності нове карантинне зонування. "Червона" і "помаранчева" зони карантину значно розширилися.