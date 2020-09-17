В Україні - черговий антирекорд по COVID-19

Всього в країні вже 166 тисяч випадків коронавірусного захворювання COVID-19.

В Україні на ранок сьогоднішнього дня зафіксовано вже 166 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в 3,5 тисячі.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу COVID-19, створену РНБО.

Так, з 166 244 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 3 584 інфікованих, що стало новим антирекордом в в країні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 039 випадків;

Волинська область — 6 593 випадки;

Дніпропетровська область — 3 653 випадки;

Донецька область — 2 272 випадки;

Житомирська область — 4 656 випадків;

Закарпатська область — 8 931 випадок;

:Запорізька область — 2 673 випадки;

Івано-Франківська область — 11 856 випадків;

Кіровоградська область — 951 випадок;

м. Київ — 18 449 випадків;

Київська область — 7 342 випадки;

Львівська область — 17 664 випадки;

Луганська область — 689 випадків;

Миколаївська область — 2 252 випадки;

Одеська область — 10 602 випадки;

Полтавська область — 1 363 випадки;

Рівненська область — 10 797 випадків;

Сумська область — 2 724 випадки;

Тернопільська область — 10 394 випадки;

Харківська область — 13 915 випадків;

Херсонська область — 737 випадків;

Хмельницька область — 4 198 випадків;

Чернівецька область — 12 640 випадків;

Черкаська область — 2 820 випадків;

Чернігівська область — 3 034 випадки.

Таким чином приріст захворюваності зріс на 626 осіб. Від коронавірусу в країні померло 3 400 осіб, за добу - 60 нових жертв. Змогли подолати хворобу вже 73 913 осіб, 1 589 з них - за останню добу.

Нагадаємо, станом на ранок 17 вересня в світі в цілому зафіксовано 30,03 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 945 тисяч летальних.