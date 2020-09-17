Скачать
Четвер, 17.09.2020
Україні варто почати інвестувати в освіту і здоров'я - Всесвітній банк
Україні варто почати інвестувати в освіту і здоров'я - Всесвітній банк
В Україні - черговий антирекорд по COVID-19
В Україні - черговий антирекорд по COVID-19
Йому 19 років: названо ім'я найдорожчого лівого захисника в світі
Йому 19 років: названо ім'я найдорожчого лівого захисника в світі
Прикутий до ліжка: Борис Моїсеєв залишився без коштів для існування
Прикутий до ліжка: Борис Моїсеєв залишився без коштів для існування

В Україні - черговий антирекорд по COVID-19

В Україні - черговий антирекорд по COVID-19
11:15 Сьогодні Телеграф
Всього в країні вже 166 тисяч випадків коронавірусного захворювання COVID-19.

В Україні на ранок сьогоднішнього дня зафіксовано вже 166 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в 3,5 тисячі.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу COVID-19, створену РНБО.

Так, з 166 244 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 3 584 інфікованих, що стало новим антирекордом в в країні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 039 випадків;
Волинська область — 6 593 випадки;
Дніпропетровська область — 3 653 випадки;
Донецька область — 2 272 випадки;
Житомирська область — 4 656 випадків;
Закарпатська область — 8 931 випадок;
:Запорізька область — 2 673 випадки;
Івано-Франківська область — 11 856 випадків;
Кіровоградська область — 951 випадок;
м. Київ — 18 449 випадків;
Київська область — 7 342 випадки;
Львівська область — 17 664 випадки;
Луганська область — 689 випадків;
Миколаївська область — 2 252 випадки;
Одеська область — 10 602 випадки;
Полтавська область — 1 363 випадки;
Рівненська область — 10 797 випадків;
Сумська область — 2 724 випадки;
Тернопільська область — 10 394 випадки;
Харківська область — 13 915 випадків;
Херсонська область — 737 випадків;
Хмельницька область — 4 198 випадків;
Чернівецька область — 12 640 випадків;
Черкаська область — 2 820 випадків;
Чернігівська область — 3 034 випадки.

У Кабміні змінили критерії для введення "червоних" зон

Таким чином приріст захворюваності зріс на 626 осіб. Від коронавірусу в країні померло 3 400 осіб, за добу - 60 нових жертв. Змогли подолати хворобу вже 73 913 осіб, 1 589 з них - за останню добу.

Нагадаємо, станом на ранок 17 вересня в світі в цілому зафіксовано 30,03 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 945 тисяч летальних.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Наш прапор означає смерть": Тайка Вайтіті зніме пілотний епізод серіалу про "джентльмена-пірата"
02 Творці "Південного парку" готують спеціальний "пандемічний" епізод шоу
03 Прикутий до ліжка: Борис Моїсеєв залишився без коштів для існування
04 На бій Усик - Чісора можуть пустити глядачів
05 Disney натякає: серіал "ВандаВіжен" стартує в 2020 році
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Генсек ООН про COVID-19: Одна вакцина не може вирішити цю кризу
Генсек ООН про COVID-19: Одна вакцина не може вирішити цю кризу
Осінь бере своє: прогноз погоди на кінець тижня
Осінь бере своє: прогноз погоди на кінець тижня
Рада почала засідання, в залі - 247 депутатів
Рада почала засідання, в залі - 247 депутатів
Готуйте гаманці: Sony назвала ціну Playstation 5
Готуйте гаманці: Sony назвала ціну Playstation 5
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся