В Україні - черговий антирекорд по COVID-19

В Україні на ранок сьогоднішнього дня зафіксовано вже 166 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в 3,5 тисячі.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу COVID-19, створену РНБО.
Так, з 166 244 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 3 584 інфікованих, що стало новим антирекордом в в країні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 5 039 випадків;
Волинська область — 6 593 випадки;
Дніпропетровська область — 3 653 випадки;
Донецька область — 2 272 випадки;
Житомирська область — 4 656 випадків;
Закарпатська область — 8 931 випадок;
:Запорізька область — 2 673 випадки;
Івано-Франківська область — 11 856 випадків;
Кіровоградська область — 951 випадок;
м. Київ — 18 449 випадків;
Київська область — 7 342 випадки;
Львівська область — 17 664 випадки;
Луганська область — 689 випадків;
Миколаївська область — 2 252 випадки;
Одеська область — 10 602 випадки;
Полтавська область — 1 363 випадки;
Рівненська область — 10 797 випадків;
Сумська область — 2 724 випадки;
Тернопільська область — 10 394 випадки;
Харківська область — 13 915 випадків;
Херсонська область — 737 випадків;
Хмельницька область — 4 198 випадків;
Чернівецька область — 12 640 випадків;
Черкаська область — 2 820 випадків;
Чернігівська область — 3 034 випадки.
Таким чином приріст захворюваності зріс на 626 осіб. Від коронавірусу в країні померло 3 400 осіб, за добу - 60 нових жертв. Змогли подолати хворобу вже 73 913 осіб, 1 589 з них - за останню добу.
Нагадаємо, станом на ранок 17 вересня в світі в цілому зафіксовано 30,03 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 945 тисяч летальних.