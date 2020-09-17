Генсек ООН про COVID-19: Одна вакцина не може вирішити цю кризу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація в світі з пандемією COVID-19 виходить з-під контролю і одна тільки вакцина не допоможе. Про це Гутерреш заявив на прес-конференції.

"Кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила один мільйон чоловік в світі. Одна вакцина не може вирішити цю кризу, і вже точно не в найближчому майбутньому", - заявив генсек ООН.

Гутерріш наголосив, що люди повинні бути готові до вакцинації, але поширення дезінформації про вакцину розпалює "дикі теорії змови". "Перед обличчям цієї смертельної хвороби ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити смертоносну дезінформацію", - резюмував він.

Як повідомлялося, на даний момент число випадків зараження коронавіруом в світі перевищила 30 млн осіб, за останню добу було зафіксовано понад 307 тисяч нових випадків.

За весь час пандемії померли більше 945 тисяч чоловік. За даними ВООЗ, щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх жителів планети, знадобиться більше 100 мільярдів доларів. В організації прогнозують, що масова вакцинація розпочнеться не раніше середини 2021 року.