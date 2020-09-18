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П'ятниця, 18.09.2020
Коронавірус: За добу у світі знову виявили понад 300 тисяч випадків хвороби
Коронавірус: За добу у світі знову виявили понад 300 тисяч випадків хвороби
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Коронавірус: За добу у світі знову виявили понад 300 тисяч випадків хвороби

Коронавірус: За добу у світі знову виявили понад 300 тисяч випадків хвороби
Оновлено 14:50 Сьогодні Телеграф
17 вересня у світі COVID-19 виявили у 308 тисяч чоловік. Померло в цей день 5683 пацієнтів.

У світі станом на ранок 18 вересня зареєстрували 30 351 589 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусів в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

За 17 вересня виявили 308 097 випадків зараження коронавируса. Зокрема 53 000 хворих в країнах Європи.

Першими по числу нових випадків є Індія, США, Бразилія, Аргентина та Іспанія.

Статистика коронавірусу 18.09.2020

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Росія, Іспанія, Великобританія і Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Росія, Іспанія і Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Всього з моменту поширення хвороби вже померли 950 555 хворих, видужали вже 22 041 314. Таким чином, на сьогоднішній день число активних хворих становить 7 359 720, з них 61 129 або 1% знаходяться в критичному або важкому стані.

Статистика коронавірусу на 18.09.2020

Найбільше хворих було виявлено в таких країнах:

  • США - 6 874 596
  • Індія - 5 214 677
  • Бразилія - 4 457 443
  • Росія посилання - 1 085 281
  • Перу - 750 098
  • Колумбія - 743 945
  • Мексика - 684 113
  • ПАР - 655 572
  • Іспанія - 625 651
  • Аргентина - 601 713

Коронавірусна хвороба COVID-19 почала поширюватися в грудні минулого року. Зараз коронавірус виявили в 213 країнах. На першому місці в світі США - 6,8 мільйона інфікованих. Індія вийшла на друге місце в світі після США по числу тих, що заразилися коронавірусів. За останніми даними, захворювання виявили у більш ніж 5 мільйонів жителів країни.

В Україні на ранок 17 вересня зафіксовано вже 166 тисяч випадків коронавирусной хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в 3,5 тисячі.

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Индия, МОЗ, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус, Covid-19.

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Телеграф
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