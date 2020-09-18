Коронавірус: За добу у світі знову виявили понад 300 тисяч випадків хвороби

17 вересня у світі COVID-19 виявили у 308 тисяч чоловік. Померло в цей день 5683 пацієнтів.

У світі станом на ранок 18 вересня зареєстрували 30 351 589 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусів в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

За 17 вересня виявили 308 097 випадків зараження коронавируса. Зокрема 53 000 хворих в країнах Європи.

Першими по числу нових випадків є Індія, США, Бразилія, Аргентина та Іспанія.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Росія, Іспанія, Великобританія і Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Росія, Іспанія і Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Всього з моменту поширення хвороби вже померли 950 555 хворих, видужали вже 22 041 314. Таким чином, на сьогоднішній день число активних хворих становить 7 359 720, з них 61 129 або 1% знаходяться в критичному або важкому стані.

Найбільше хворих було виявлено в таких країнах:

США - 6 874 596

Індія - 5 214 677

Бразилія - 4 457 443

Росія посилання - 1 085 281

Перу - 750 098

Колумбія - 743 945

Мексика - 684 113

ПАР - 655 572

Іспанія - 625 651

Аргентина - 601 713

Коронавірусна хвороба COVID-19 почала поширюватися в грудні минулого року. Зараз коронавірус виявили в 213 країнах. На першому місці в світі США - 6,8 мільйона інфікованих. Індія вийшла на друге місце в світі після США по числу тих, що заразилися коронавірусів. За останніми даними, захворювання виявили у більш ніж 5 мільйонів жителів країни.

В Україні на ранок 17 вересня зафіксовано вже 166 тисяч випадків коронавирусной хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в 3,5 тисячі.