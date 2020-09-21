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Понеділок, 21.09.2020
Коронавірус вразив уже більше 31 млн людей у всьому світі: де найбільше заражених
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Коронавірус вразив уже більше 31 млн людей у всьому світі: де найбільше заражених

Коронавірус вразив уже більше 31 млн людей у всьому світі: де найбільше заражених
Оновлено 09:52 Сьогодні Телеграф
З початку пандемії у всьому світі на коронавірус захворіли 31,2 млн осіб, видужали 22,8 млн пацієнтів, померли 965 тисяч.

У світі станом на ранок 21 вересня зареєстрували 31 239 507 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусом в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

20 вересня в усьому світі коронавірус виявили у 308 тисяч чоловік. Померло в цей день 5683 пацієнта.

Всього з моменту поширення хвороби вже померли 965 065 хворих, видужали вже 22 833 427. Таким чином, на сьогоднішній день число активних хворих становить 7 441 015, з них 61 242 або 1% знаходяться в критичному або важкому стані.

Статистика коронавірусу на 21.09.2020

Коронавірусних хвороба COVID-19 почала поширюватися в грудні минулого року. Зараз коронавірус виявили в 213 країнах. На першому місці в світі США - 7 мільйонів інфікованих. Індія вийшла на друге місце в світі після США по числу тих, що заразилися коронавірусів. За останніми даними, захворювання виявили у більш ніж 5 мільйонів жителів країни.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Росія, Іспанія, Великобританія і Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 15-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Росія, Іспанія і Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Найбільше хворих було виявлено в таких країнах:

  • США -7 004 768
  • Індія - 5 487 580
  • Бразилія - 4 544 629
  • Росія посилання - 1 103 399
  • Перу - 768 895
  • Колумбія - 765 076
  • Мексика - 697 663
  • ПАР - 661 211
  • Іспанія - 659 334
  • Аргентина - 631 365

 Статистика коронавируса на 21.09.2020

В Україні кількість інфікованих з початку пандемії склало 175 678 осіб, померли з початку пандемії від COVID-19 3 557 осіб, видужали - 77 512 осіб.

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Индия, МОЗ, ВООЗ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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