Коронавірус за добу вбив 26 українців: статистика на 21 вересня

За минулу добу в Україні виявили ще 2 675 випадків коронавирусной інфекції COVID-19.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових випадків захворювання виявили в Києві (+275), в Харківській (+245), Львівській (+201), Тернопільській (+192) та Хмельницькій (+192) областях.
За минулу добу від ускладнень хвороби померли 26 хворих. У той же час 672 осіб одужали.
Всього з початку епідемії в країні підтвердили 178 353 випадків COVID-19. Крім того, 3 583 осіб померли і 78 184 осіб одужали. На сьогодні активними хворими залишаються 96 586 пацієнтів.
Нагадаємо, з 21 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 вересня зареєстрували 31 239 507 випадків коронавирусной хвороби COVID-19.