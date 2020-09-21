Коронавірус за добу вбив 26 українців: статистика на 21 вересня

За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2675 чоловік, померли від ускладнень 26 хворих, видужали 672 людини.

За минулу добу в Україні виявили ще 2 675 випадків коронавирусной інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Києві (+275), в Харківській (+245), Львівській (+201), Тернопільській (+192) та Хмельницькій (+192) областях.

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 26 хворих. У той же час 672 осіб одужали.

Всього з початку епідемії в країні підтвердили 178 353 випадків COVID-19. Крім того, 3 583 осіб померли і 78 184 осіб одужали. На сьогодні активними хворими залишаються 96 586 пацієнтів.

Нагадаємо, з 21 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 вересня зареєстрували 31 239 507 випадків коронавирусной хвороби COVID-19.