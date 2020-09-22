ВООЗ озвучила невтішні дані про хід пандемії COVID-19

За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, за минулий тиждень в світі виявили майже 2 млн нових випадків зараження на коронавірус, що становить на шість відсотків більше, ніж тижнем раніше.
У ВООЗ також зазначили, що мова йде про саму найбільшу кількість випадків COVID-19 за тиждень з самого початку пандемії.
За даними Worldometer, в світі з початку пандемії виявили 31,5 млн випадків коронавірусу, майже 968 тис. Пацієнтів померли, понад 23,1 млн - одужали.
Найбільша кількість випадків зараження виявили:
в США 7 млн,
Індії 5,5 млн,
Бразилія 4,5 млн.
Раніше повідомлялося, що коронавірус продовжує поширюватися в Україні, сьогодні медики зафіксували 2 884 нових випадки.