В Україні 3,5 тисячі нових випадків COVID-19: за добу померли 63 людини

Станом на ранок середи 23 вересня в Україні зареєструвалі 3497 Нових віпадків коронавірусу. Про це повідомляють дані Міністерства охорони здоров'я.

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні вже лабораторно підтвердили 184 734 випадків коронавірусу.

Також медики в МОЗ підтвердили 3 705 летальних випадків, а загальна кількість видужалих пацієнтів склало 81670.

За минулі 24 години зареєстрували 3 497 нових випадків. Всього вже встигли провести 2 102 377 тестувань методом ПЛР.

З нача минулої доби виписали з лікарень +1769 пацієнтів.

Статистика COVID-19 по Україні:

Вінницька обл. - 5455 випадків;

Волинська обл. - 7132 випадки;

Дніпропетровська область. - 4394 випадки;

Донецька обл. - 2634 випадки;

Житомирська обл. - 5191 випадок;

Закарпатська обл. - 9343 випадки;

Запорізька обл. - 3149 випадків;

Івано-Франківська обл. - 12 811 випадків;

Кіровоградська обл. - 1 024 випадки;

м. Київ - 20335 випадків;

Київська обл. - 8148 випадків;

Львівська обл. - 19 045 випадків;

Луганська обл. - 814 випадків;

Миколаївська обл. - 2643 випадки;

Одеська обл. - 12 130 випадків;

Полтавська обл. - 1630 випадків;

Рівненська обл. - 11 459 випадків;

Сумська обл. - 3280 випадків;

Тернопільська обл. - 12 069 випадків;

Харківська обл. - 15 908 випадків;

Херсонська обл. - 868 випадків;

Хмельницька обл. - 5049 випадків;

Чернівецька обл. - 13 448 випадків;

Черкаська обл. - 3238 випадків;

Чернігівська обл. - 3537 випадків.

Також повідомлялося, що різке зростання випадків коронавірусу за минулу добу спостерігалося в Харківській і Тернопільській областях.