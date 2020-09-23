В Україні 3,5 тисячі нових випадків COVID-19: за добу померли 63 людини

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні вже лабораторно підтвердили 184 734 випадків коронавірусу.
Також медики в МОЗ підтвердили 3 705 летальних випадків, а загальна кількість видужалих пацієнтів склало 81670.
За минулі 24 години зареєстрували 3 497 нових випадків. Всього вже встигли провести 2 102 377 тестувань методом ПЛР.
З нача минулої доби виписали з лікарень +1769 пацієнтів.
Статистика COVID-19 по Україні:
Вінницька обл. - 5455 випадків;
Волинська обл. - 7132 випадки;
Дніпропетровська область. - 4394 випадки;
Донецька обл. - 2634 випадки;
Житомирська обл. - 5191 випадок;
Закарпатська обл. - 9343 випадки;
Запорізька обл. - 3149 випадків;
Івано-Франківська обл. - 12 811 випадків;
Кіровоградська обл. - 1 024 випадки;
м. Київ - 20335 випадків;
Київська обл. - 8148 випадків;
Львівська обл. - 19 045 випадків;
Луганська обл. - 814 випадків;
Миколаївська обл. - 2643 випадки;
Одеська обл. - 12 130 випадків;
Полтавська обл. - 1630 випадків;
Рівненська обл. - 11 459 випадків;
Сумська обл. - 3280 випадків;
Тернопільська обл. - 12 069 випадків;
Харківська обл. - 15 908 випадків;
Херсонська обл. - 868 випадків;
Хмельницька обл. - 5049 випадків;
Чернівецька обл. - 13 448 випадків;
Черкаська обл. - 3238 випадків;
Чернігівська обл. - 3537 випадків.
Також повідомлялося, що різке зростання випадків коронавірусу за минулу добу спостерігалося в Харківській і Тернопільській областях.