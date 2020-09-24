Коронавірус вбив вже другу дитину в Україні

Міністр охорони здоров'я поділився невтішними новинами - від коронавірусу загинула ще одна дитина.

В Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 помер друга дитина.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов під час традиційного щоденного брифінгу.

За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це - другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії.

Скільки років було малюкові - невідомо.

"Одужали 1 788 пацієнтів - це рекорд: за весь час пандемії такої кількості одужавших ще не було", - додав він.

Перший випадок летального результату від COVID-19 серед дітей стався в середині травня. Тоді жертвою коронавірусу став п'ятимісячний хлопчик.