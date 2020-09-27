В Україні за добу виявили більше 3100 випадків коронавірусу: де найбільше нових хворих

За минулу добу найбільше випадків діагностували в Харківській області та в Києві.

В Україні станом на ранок 27 вересня виявили 198 634 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу коронавірусом нового типу заразилися ще 3 130 осіб. Добою раніше, 26 вересня, виявили 3 833 випадки.

Найбільше нових випадків за добу виявили в Харківській (494), Дніпропетровській (167), Львівській (148) областях та Києві (323).

При цьому від ускладнень хвороби померли 56 пацієнтів, одужали 1 009.

Всього за час поширення хвороби зафіксували 3 959 летальних випадків. Захворіли і успішно вилікувалися 87 882 особи.

На сьогоднішній день число активних хворих становить 106 793.

Як писав "Телеграф", найвищий рівень смертності серед всіх регіонів - в області Кіровоградської - 5,14%. Слідом ідуть Закарпатська (3,15%) і Львівська (2,8%) області.