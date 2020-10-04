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Неділя, 04.10.2020
В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини
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В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини

В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини
10:12 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
В Україні станом на ранок 4 жовтня виявили 226 462 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Уханьський коронавірус продовжує поширюватися по Україні. Уже зафіксовано понад 226 тисяч випадків COVID-19. За минулу добу підтвердили 4 тисячі нових випадків захворювання.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 226 462 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 4 140 інфікованих. Таким чином приріст захворюваності знизився на 212 осіб.

Число підтверджених смертей від коронавірусної інфекції вже становить 4 397, в тому числі і 44 за минулу добу.

У той же час успішно вилікувалися 100 107 осіб, 1 370 - за 3 жовтня. На сьогоднішній день число активних хворих складає 121 958.

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МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони, Інфіковані.

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Телеграф
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