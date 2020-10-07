Хаос і гучні відставки: як коронавірус вплине на вибори і що чекає Україну після 25 жовтня

Через три тижні в Україні пройдуть місцеві вибори. Незважаючи на ситуацію, що погіршується з кожним днем епідеміологічну обстановку, партії і кандидати ведуть активну агітацію, їздять по країні і зустрічаються з виборцями.

Згідно з офіційною статистикою, за добу в Україні виявляють 4-4,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусів. З огляду на той факт, що результати ПЛР-тестів часто можна отримати на 7-10 день після його здачі, а самі тести можуть не показати позитивний результат при всій великій симптоматиці, вірити офіційним цифрам не доводиться.

Давайте коротко розглянемо ситуацію навколо COVID-19:

1) Українці масово забили на дотримання карантинних норм. Маски в транспорті, магазинах та інших громадських місцях в кращому випадку можна побачити на підборідді. Ні про яку колективну відповідальность і безпеку мова не йде. І, ймовірно, розуміння не наступить, якщо в близькому оточенні кожного не захворіє / помре хоча б одна людина.

У розпал пандемії Оля Полякова дала концерт в Харкові. Глядачі юрбилися без будь-яких засобів захисту

2) Медики теж люди. Судячи з розповідей тих, хто вже зіткнувся з короною, в приватних клініках ситуація нічим не краща, ніж в державних. При тому, що далеко не всі приватні клініки в принципі готові братися за лікування хворих ковідом. Лікарі та медсестри в державних лікарнях, як виявилося, теж хворіють! І теж вмирають! А навіть коли не хворіють, а лікують і рятують життя, вони повертаються додому, де стають об'єктом цькування з боку сусідів. Так, саме тих сусідів, які без маски гуляють по супермаркерам або влаштовують масові гуляння в кафе і ресторанах. Часто це одні і ті ж люди. Чи надовго вистачить наших лікарів? Питання риторичне.

3) Медична система на межі. Так, керівництво МОЗ рапортує про вільні ліжках для хворих коронавірусом, але в реальності таких місць практично немає, хворих відправляють лікуватися в домашніх умовах і ставити собі крапельниці самостійно. Міністр Степанов запевняє, що лікування хворих коронавірусом відбувається за кошти бюджету, а на ділі закуплені лікарнею ліки не придбали за півроку з цих коштів жодного (!) апарату ШВЛ.

4) Ще кілька місяців тому головний санлікар Ляшко схвально усміхався, коли президент Зеленський під час карантину розпивав кави в одному з кафе Івано-Франківська, демонструючи українцям "відмінний приклад" дотримання цих самих карантинних норм. До слова, а куди пропав сам Ляшко? На початку карантину він визирав буквально з кожної праски, але як тільки рахунок хворих пішов на тисячі, він практично зник, разом з амбіціями стати мером Києва.

Пріоритет влади на найближчий місяць - вибори і тільки вибори. "Коронавірус набрид, а ось вибори все-таки за розкладом, треба працювати", - сказав автору цих рядків один з видних представників партії "Слуга народу".

Дійсно, 25 жовтня - чергова відправна точка для України. Тільки навряд чи це буде "шлях у світле майбутнє". І ось чому.

- рейтинг президента і його партії виллється в оглушливий результат на виборах. Монобільшість буде і далі розповзатися, втягуючись в чергові скандали і витрачаючи час на розгляди, замість прийняття законів і проведення реформ. Не виключаю, що під тиском громадськості і політичних конкурентів президенту доведеться йти на нові парламентські вибори (чого в оточенні глави держави дуже не хочуть, розуміючи, що повторити успіх 2019 роки точно не вийде). Смію також припустити, що для уникнення виборів до Верховної Ради, Зеленський спробує відбутися малою кров'ю і до весни 2021 року відправить у відставку Кабмін Шмигаля, звинувативши його в провалі всього можливого і неможливого. Слідом за урядом може полетіти голова Андрія Єрмака, але поки цей варіант вважаю малоймовірним.

- На місцях ситуація ще цікавіше. Не секрет, що в регіонах голосують так звані "місцеві князьки" - бізнесмени, бандити, "рішалова". Вони сподіваються в черговий раз купити за гречку своє крісло і ще кілька років не переживати, а спокійно "пиляти" бюджет / землі та інше. Дивно, але коронавірус для багатьох з них може стати страхувальним варіантом. Деякі політтехнологи на повному серйозі підказали як мінімум кільком великим клієнтам нехитру схему: в день виборів, якщо "правильно" порахувати голоси не вийде, то у членів і голів виборчих комісій раптово будуть виявляти симптоми COVID-19. Це ускладнить підрахунок голосів і передачу результатів, простіше кажучи - на ділянках і в комісіях буде повний хаос і бардак. І в цьому хаосі потрібним людям "допоможуть" порахувати голоси "як треба". Чи буде такий сценарій реалізований - побачимо 25 жовтня. Поки кілька джерел підтвердили мені, що таку схему дійсно продають кандидатам як мінімум в декількох областях.

- Економічно країна знаходиться в очікуванні чергового крутого піке. Долар потроху повзе вгору і, за прогнозами деяких експертів, вже в листопаді може спрямуватися до позначки в 30 гривень. Відносини з західними партнерами не обіцяють нам ні великих кредитів, ні вагомої підтримки від міжнародних фінансових інституцій.

Рятувальним кругом для Зеленського у всій цій ситуації є телевізор. І власники телеканалів виявляють лояльність до президента, однак не безкоштовно. І платить за таку поблажливість олігархів кожен українець.

За останніми даними, на виборах президента в кінці вересня Зеленський зміг би набрати 30%, а "Слуга народу" - трохи більше 20%.

Автор: Ярослав Жаренов, головний редактор видання "Телеграф"