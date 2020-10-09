В Україні майже 6 тисяч підчепити Covid-19 за добу, всього по країні більше 250 тисяч хворих

Чисельність нових хворих коронавірусів в Україні зростає в геометричній прогресії.

В Україні виявили спалах нових випадків COVID-19, за минулу добу заразилися 5804 людини. Також зафіксовано 89 летальних випадків, 2417 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок п'ятниці, 9 жовтня.

В Україні третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових випадків зараження за добу - другий день поспіль - понад 5 тисяч.

У МОЗ і ВООЗ прогнозують, що число заражених буде тільки рости.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відповідно до картою Ради національної безпеки і оборони найбільш складна ситуація в Харківській області (+ 630), Києві (+567), Одеській області (+403), Тернопільській області (+305), Хмельницької області (+330), Донецькій області ( +254), Полтавської області (+236).

Нагадаємо, Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих COVID-19.