Більше 100 осіб померло від коронавірусу в Україні за добу

COVID-19 щодня вбиває десятки українців. Загальна кількість смертей від коронавірусу наближається до п'яти тисяч.

Станом на ранок 10 жовтня в Україні зафіксували 256 266 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - в 5,7 тисяч випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу COVID-19, яку здійснює РНБО.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 138 809 осіб в даний момент, що хворіють на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 5 728 інфікованих. Таким чином приріст захворюваності знизився на 76 осіб.

Не змогли подолати захворювання 108 українців. Загальна кількість смертей від COVID-19 склала 4 887 осіб.

Нагадаємо, з 00:00 12 жовтня (понеділок) в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.