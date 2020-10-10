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Субота, 10.10.2020
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Як не підчепити коронавірус на роботі: озвучені 10 порад
10:12 Сьогодні Телеграф
У Міністерстві охорони здоров'я назвали 10 обов'язкових правил оффлайн роботи, які допоможуть уберегтися від COVID-19.

Щоб уникнути інфікування COVID-19, на робочому місці варто дотримуватися встановлених карантинних заходів.

Про це повідомляє Центр громадянського здоров'я МОЗ.

Рекомендації МОЗ для роботодавців:

1. Робоче місце ваших співробітників повинно бути чистим: поверхні і предмети варто регулярно протирати дезінфікуючими засобами.

2. Співробітники повинні регулярно і ретельно мити руки.

3. Забезпечте дозатори для дезінфекції рук на видимих місцях, а також виділіть доступне місце, де співробітники зможуть помити руки з милом.

4. Пам'ятайте про особистий простір ваших працівників.

5. Відправляючи співробітників у відрядження в іншу країну, спочатку ознайомтеся з правилами подорожей.

6. Ваші підлеглі повинні дотримуватися місцевих обмежень щодо поїздок і масових заходів.

7. Якщо працівник відчуває перші ознаки застуди, йому варто залишатися вдома.

8. У разі, якщо під час перших ознак застуди, працівникові потрібно бути на робочому місці, йому потрібно користуватися захисною маскою. Міняти її потрібно кожні дві години або тоді, як тільки вона стає вологою.

9. Переконайтеся, що у вас є закриті контейнери для сміття, щоб утилізувати використані одноразові серветки і маски.

10. Популяризуйте віддалену роботу онлайн.

Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19

Нагадаємо, станом на ранок 10 жовтня в Україні зафіксували 256 266 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - в 5,7 тисяч випадків.

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