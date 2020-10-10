Перші 10 тисяч хворих на коронавірус в Україні за добу з'являться після виборів: названа дата

Епідемія коронавірусу в Україні може дійти до етапу формування колективного імунітету, якщо не буде вжито радикально потужні заходи.
Про це заявив соціолог Ілля Дробчак в своєму Facebook-акаунті.
"27 вересня розпочався гострий етап епідемії - фактично неконтрольоване поширення. Мені здається, це наслідок відкриття шкіл (безсимптомні діти заражають один одного (1-10 вересня) => хвороба перекидається на батьків (10-20 вересня) => статистика вибухає)", - написав він.
За словами експерта, статистика інших країн показує, що етап формування колективного імунітету відбувається, коли у 2% населення діагностували коронавірус.
На основі графіка захворюваності, Дробчак зробив кілька прогнозів:
"Цей прогноз, звичайно, не може повністю врахувати фактор перезагруженності лабораторій і лікарень а також важко оцінити рівень паніки, яка потроху піднімається в останні тижні серед населення", - зазначив він.