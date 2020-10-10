Перші 10 тисяч хворих на коронавірус в Україні за добу з'являться після виборів: названа дата

В Україні прогнозують дуже повільне згасання пандемії коронавірусу, тобто мінімум 4000-5000 випадків на добу будуть фіксувати до середини весни.

Епідемія коронавірусу в Україні може дійти до етапу формування колективного імунітету, якщо не буде вжито радикально потужні заходи.

Про це заявив соціолог Ілля Дробчак в своєму Facebook-акаунті.

"27 вересня розпочався гострий етап епідемії - фактично неконтрольоване поширення. Мені здається, це наслідок відкриття шкіл (безсимптомні діти заражають один одного (1-10 вересня) => хвороба перекидається на батьків (10-20 вересня) => статистика вибухає)", - написав він.

За словами експерта, статистика інших країн показує, що етап формування колективного імунітету відбувається, коли у 2% населення діагностували коронавірус.

На основі графіка захворюваності, Дробчак зробив кілька прогнозів:

Вперше 10000 випадків за добу в Україні зафіксують 29/30 жовтня або 3/4 листопада

Пік України пройде в період з 26 листопада по 5 грудня, коли будуть фіксувати в районі 20000 випадків за добу

Згасання епідемії буде дуже повільним і не виключено, що мінімум 4000-5000 випадків на добу (це як зараз) фіксуватимуть до середини весни

"Цей прогноз, звичайно, не може повністю врахувати фактор перезагруженності лабораторій і лікарень а також важко оцінити рівень паніки, яка потроху піднімається в останні тижні серед населення", - зазначив він.