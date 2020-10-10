Приватні лабораторії не будуть робити безкоштовні тести на коронавірус всім підряд: як це буде працювати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив постанову Уряду про залучення приватних лабораторій до тестування на коронавірус.

Здати безкоштовні ПЛР-тести на коронавірус COVID-19 можна тільки в державних медустановах.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на традиційному щоденному брифінгу.

Таким чином, згідно з постановою Кабінету міністрів України, мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір у людини, буде передавати в приватні лабораторії, які проводитимуть саме тестування на відповідному лабораторному устаткуванні.

Степанов пояснив, що на даному етапі приватні лабораторії не будуть робити тести для людей з вулиці.

"Ми просто не в змозі будемо це проконтролювати", - відзначає він.

Отже, за проходження ПЛР-дослідження в приватних лікарнях безпосередньо доведеться заплатити.