Приватні лабораторії не будуть робити безкоштовні тести на коронавірус всім підряд: як це буде працювати

Здати безкоштовні ПЛР-тести на коронавірус COVID-19 можна тільки в державних медустановах.
Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на традиційному щоденному брифінгу.
Таким чином, згідно з постановою Кабінету міністрів України, мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір у людини, буде передавати в приватні лабораторії, які проводитимуть саме тестування на відповідному лабораторному устаткуванні.
Степанов пояснив, що на даному етапі приватні лабораторії не будуть робити тести для людей з вулиці.
"Ми просто не в змозі будемо це проконтролювати", - відзначає він.
Отже, за проходження ПЛР-дослідження в приватних лікарнях безпосередньо доведеться заплатити.