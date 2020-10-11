В Україні від коронавірусу померло вже майже 5 тисяч осіб

В Україні продовжує вирувати пандемія COVID-19, проте є і хороші новини - приріст нових випадків знизився майже на тисячу осіб.

На ранок, 7 жовтня, коронавірус в Україні виявили ще у 4768 людини, зафіксовано 85 летальних випадків, 937 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу COVID-19, яку здійснює РНБО.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 142 555 в даний момент хворіють COVID-19 в Україні за останню добу виявили 4 768 інфікованих. Таким чином приріст захворюваності знизився на 960 осіб.

Не змогли подолати захворювання 85 українців. Загальна кількість смертей від COVID-19 склала 4 972 осіб.

Нагадаємо, в Україні прогнозують дуже повільне згасання пандемії коронавірусу, тобто мінімум 4000-5000 випадків на добу будуть фіксувати до середини весни.