Скачать
Неділя, 11.10.2020
Військовий експерт навів сценарії війни за Карабах і знайшов паралелі з Україною
Військовий експерт навів сценарії війни за Карабах і знайшов паралелі з Україною
Баку звинуватив Єреван в нових обстрілах: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
Баку звинуватив Єреван в нових обстрілах: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
Ліга націй: де і коли дивитися матчі 11 жовтня
Ліга націй: де і коли дивитися матчі 11 жовтня
Кулінарний Шерлок Холмс і виліт сильного учасника: як пройшов 6 випуск "МастерШеф"
Кулінарний Шерлок Холмс і виліт сильного учасника: як пройшов 6 випуск "МастерШеф"

"Повний безлад": українців попередили про нові проблеми з тестами на коронавірус

"Повний безлад": українців попередили про нові проблеми з тестами на коронавірус
14:15 Сьогодні Телеграф Фото - pixabay.com/fernandozhiminaicela
На світовому ринку зростає попит на ПЛР-тести на коронавірус, в той час як в Україні виробництво систем нормально так і не було налагоджено.

Загострення ситуації з коронавірусом COVID-19 в Україні може спричинити за собою брак ПЛР-тестів і суттєве зростання цін на тестування.

Таку думку висловив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас, повідомляє "Країна".

За його словами, за півроку боротьби з коронавірусом виробництво тестів не було налагоджено державою і волонтерами в повній мірі, обладнання та витратні матеріали часто не підходять, і в цілому на цьому напрямку "повний безлад".

Так, в основному в Україні продають китайські і навіть російські системи, ввезені контрабандою. Однак на світовому ринку виріс попит на ці товари, і ввозити їх все важче.

Приватні лабораторії тим часом активно переманюють фахівців і мають запас ПЛР-тестів, який, хоч і не нескінченний, дозволить заробити на націнки.

Протас упевнений, що обґрунтована вартість тестування - близько 100 гривень, але лабораторії не знизили цінники після ажіотажу в самому початку епідемії.

Перші 10 тисяч хворих на коронавірус в Україні за добу з'являться після виборів: названа дата

Поки тест на коронавірус можна здати мінімум за 700 гривень, його середня вартість - близько 1,5 тисячі, а місцями за тестування просять майже 3 тисячі грн.

Але незабаром, якщо епідеміологічна ситуація в країні буде погіршуватися, може початися нестача тестів, і ціни на них виростуть.

Нагадаємо, що за статистикою від 11 жовтня стало відомо про нові антирекорди коронавірусу в Києві. В цілому ситуація з коронавірусом по Україні теж не вражає.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Кабмін виділив гроші на фінансування проекту з безкоштовного тестування українців на коронавірус в приватних лабораторіях.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Потрібно вчитися жити з цим": лікар відкрила, в якому стані залишаються видужалі від COVID-19
02 У Франції зіткнулися два літаки, ніхто не вижив (Відео)
03 Візит Лукашенка в СІЗО - частина угоди з Путіним: в Москві розкрили деталі
04 Серйозні проблеми з судинами і пневмонія: українка розповіла про руйнівні наслідки коронавірусу
05 Україна перейде на зимовий час: як підготувати свій організм
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Донбасі все ж пройдуть місцеві вибори: кого не обиратимуть
На Донбасі все ж пройдуть місцеві вибори: кого не обиратимуть
У Франції зіткнулися два літаки, ніхто не вижив (Відео)
У Франції зіткнулися два літаки, ніхто не вижив (Відео)
&quot;Потрібно вчитися жити з цим&quot;: лікар відкрила, в якому стані залишаються видужалі від COVID-19
"Потрібно вчитися жити з цим": лікар відкрила, в якому стані залишаються видужалі від COVID-19
Свято 11 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 11 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся