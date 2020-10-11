"Повний безлад": українців попередили про нові проблеми з тестами на коронавірус

На світовому ринку зростає попит на ПЛР-тести на коронавірус, в той час як в Україні виробництво систем нормально так і не було налагоджено.

Загострення ситуації з коронавірусом COVID-19 в Україні може спричинити за собою брак ПЛР-тестів і суттєве зростання цін на тестування.

Таку думку висловив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас, повідомляє "Країна".

За його словами, за півроку боротьби з коронавірусом виробництво тестів не було налагоджено державою і волонтерами в повній мірі, обладнання та витратні матеріали часто не підходять, і в цілому на цьому напрямку "повний безлад".

Так, в основному в Україні продають китайські і навіть російські системи, ввезені контрабандою. Однак на світовому ринку виріс попит на ці товари, і ввозити їх все важче.

Приватні лабораторії тим часом активно переманюють фахівців і мають запас ПЛР-тестів, який, хоч і не нескінченний, дозволить заробити на націнки.

Протас упевнений, що обґрунтована вартість тестування - близько 100 гривень, але лабораторії не знизили цінники після ажіотажу в самому початку епідемії.

Поки тест на коронавірус можна здати мінімум за 700 гривень, його середня вартість - близько 1,5 тисячі, а місцями за тестування просять майже 3 тисячі грн.

Але незабаром, якщо епідеміологічна ситуація в країні буде погіршуватися, може початися нестача тестів, і ціни на них виростуть.

Нагадаємо, що за статистикою від 11 жовтня стало відомо про нові антирекорди коронавірусу в Києві. В цілому ситуація з коронавірусом по Україні теж не вражає.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Кабмін виділив гроші на фінансування проекту з безкоштовного тестування українців на коронавірус в приватних лабораторіях.