Коронавірус може залишатися на грошах і телефонах набагато довше, ніж вважалося

Вірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19 може залишатися заразним на поверхнях начебто банкнот, екранах телефонів і нержавіючої сталі до 28 днів.

Попередні лабораторні дослідження показали, що SARS-Cov-2 може "виживати" протягом двох-трьох днів на банкнотах і склі і до шести днів на пластиці і нержавіючої сталі.

Але останнє дослідження Австралійського національного наукового агентства CSIRO показало, що вірус виявився "надзвичайно стійким" і здатний при температурі 20 ° C виживати протягом 28 днів на гладких поверхнях, таких як скло на екранах мобільних телефонів і паперових банкнотах.

Для порівняння, вірус грипу може вижити в тих же умовах протягом 17 днів.

"Визначення того, як довго вірус залишається активним на різних поверхнях, дозволяє нам більш точно прогнозувати його поширення, пом'якшувати наслідки, а також краще захистити наших людей", - сказав виконавчий директор CSIRO доктор Ларрі Маршалл.

Дослідження показало, що вірус виживає менше часу при більш високих температурах. Так при 40 ° C він перестав бути заразним через 24 години.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не засвідчила не єдиного випадку передачі Covid-19 через продукти харчування або упаковку.

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