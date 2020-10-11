Скачать
Неділя, 11.10.2020
Військовий експерт навів сценарії війни за Карабах і знайшов паралелі з Україною
Військовий експерт навів сценарії війни за Карабах і знайшов паралелі з Україною
З'явилося ефектне відео боїв з передової в Нагірному Карабасі
З'явилося ефектне відео боїв з передової в Нагірному Карабасі
Надаль розгромив Джоковича на шляху до 13-му титулу на Ролан Гаррос (відео)
Надаль розгромив Джоковича на шляху до 13-му титулу на Ролан Гаррос (відео)
Кулінарний Шерлок Холмс і виліт сильного учасника: як пройшов 6 випуск "МастерШеф"
Кулінарний Шерлок Холмс і виліт сильного учасника: як пройшов 6 випуск "МастерШеф"

Ліжко-місця для хворих COVID-19 заброньовані депутатами: журналістка розповіла про шокуючою бесіді з лікарем

Ліжко-місця для хворих COVID-19 заброньовані депутатами: журналістка розповіла про шокуючою бесіді з лікарем
23:00 Сьогодні Телеграф
Українська журналістка Тетяна Даниленко розповіла про розмову з лікарем про стан справ з коронавірусом в Україні.

"Місць в стаціонарі немає, а ті, що є - все одно без" кисню ". Ліжко-місця з" киснем "заброньовані депутатами, або зайняті депутатами. Тому радимо купити кисневий концентратор і лікуватися вдома. Як лікувати, до ладу все одно ніхто не знає ", - цитує Даниленко слова лікаря" швидкої ", з яким їй вдалося поговорити.

Вона додала, що ні в неї, ні у її близьких COVID-19 не підтвердився, однак закликає українців не нехтувати засобами індивідуального захисту.

"Бережіть себе, не забувайте носити маски в громадських місцях, щоб не стикатися з українською медициною. Ясно, що все там будемо. Але краще не потрапляти туди, де тебе зовсім не чекає безпорадний лікар, який, швидше за все, буде знати про лікування коронавируса не набагато більше вас ", - додала журналістка.

Також Даниленко розповіла, що в Києві є дві приватні клініки, в яких лікують хворих на коронавірус.

"Черга туди - 4-5 днів. В одній з них, дешевої, щоб потрапити в стаціонар, треба залишити депозит 100 000 грн. Лікар, з яким я говорила, запевнив, що не стикався з випадками, коли хтось потім забирав здачу . Середня ціна 140-150 тис. грн, якщо мова йде про нескладний випадок. Але в його практиці були і 300-500 тис грн. повторюся, це більш дешева з клінік. і повторюся - як в державних, так і в приватних клініках " киснем "обладнані лише третина койко-місць. Про процедуру лікування ковіда у сімейного лікаря, який в цій ситуації грає роль скоріше юриста або статиста, ніж лікаря, я просто промовчу", - підсумувала вона.

Станом на ранок 11 жовтня, коронавірус в Україні виявили у більш ніж 260 тисяч осіб.

У зв'язку з цим у Зеленського пройшло чергову нараду, в ході якого був прийнятий новий план протидії пандемії.

Колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас висловив думку, що загострення ситуації з коронавірусів COVID-19 в Україні може спричинити за собою брак ПЛР-тестів і суттєве зростання цін на тестування.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Коронавірус, Covid-19, Тетяна Даниленко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Потрібно вчитися жити з цим": лікар відкрила, в якому стані залишаються видужалі від COVID-19
02 "Такі бандит". Мер Черкас програв справу проти Зеленського і розвеселив українців
03 ТОП-5 осінніх напоїв для міцного імунітету
04 З'явилося ефектне відео боїв з передової в Нагірному Карабасі
05 У Франції зіткнулися два літаки, ніхто не вижив (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Такі бандит&quot;. Мер Черкас програв справу проти Зеленського і розвеселив українців
"Такі бандит". Мер Черкас програв справу проти Зеленського і розвеселив українців
Пандемія коронавірусу набирає обертів: на нараді у Зеленського затвердили план дій
Пандемія коронавірусу набирає обертів: на нараді у Зеленського затвердили план дій
Коронавірус може залишатися на грошах і телефонах набагато довше, ніж вважалося
Коронавірус може залишатися на грошах і телефонах набагато довше, ніж вважалося
Свято 11 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 11 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся