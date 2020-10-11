Ліжко-місця для хворих COVID-19 заброньовані депутатами: журналістка розповіла про шокуючою бесіді з лікарем

Українська журналістка Тетяна Даниленко розповіла про розмову з лікарем про стан справ з коронавірусом в Україні.

"Місць в стаціонарі немає, а ті, що є - все одно без" кисню ". Ліжко-місця з" киснем "заброньовані депутатами, або зайняті депутатами. Тому радимо купити кисневий концентратор і лікуватися вдома. Як лікувати, до ладу все одно ніхто не знає ", - цитує Даниленко слова лікаря" швидкої ", з яким їй вдалося поговорити.

Вона додала, що ні в неї, ні у її близьких COVID-19 не підтвердився, однак закликає українців не нехтувати засобами індивідуального захисту.

"Бережіть себе, не забувайте носити маски в громадських місцях, щоб не стикатися з українською медициною. Ясно, що все там будемо. Але краще не потрапляти туди, де тебе зовсім не чекає безпорадний лікар, який, швидше за все, буде знати про лікування коронавируса не набагато більше вас ", - додала журналістка.

Також Даниленко розповіла, що в Києві є дві приватні клініки, в яких лікують хворих на коронавірус.

"Черга туди - 4-5 днів. В одній з них, дешевої, щоб потрапити в стаціонар, треба залишити депозит 100 000 грн. Лікар, з яким я говорила, запевнив, що не стикався з випадками, коли хтось потім забирав здачу . Середня ціна 140-150 тис. грн, якщо мова йде про нескладний випадок. Але в його практиці були і 300-500 тис грн. повторюся, це більш дешева з клінік. і повторюся - як в державних, так і в приватних клініках " киснем "обладнані лише третина койко-місць. Про процедуру лікування ковіда у сімейного лікаря, який в цій ситуації грає роль скоріше юриста або статиста, ніж лікаря, я просто промовчу", - підсумувала вона.

Станом на ранок 11 жовтня, коронавірус в Україні виявили у більш ніж 260 тисяч осіб.

У зв'язку з цим у Зеленського пройшло чергову нараду, в ході якого був прийнятий новий план протидії пандемії.

Колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас висловив думку, що загострення ситуації з коронавірусів COVID-19 в Україні може спричинити за собою брак ПЛР-тестів і суттєве зростання цін на тестування.