Коронавірус вбив ще більше сотні людей в Україні: в яких регіонах найгірша ситуація

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5590 осіб, зафіксовано 107 летальних випадків, 2137 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані РНБО станом на ранок середи, 14 жовтня.
Найбільше нових заражень підтвердили в:
Харківській (+637),
Львівській (+345),
Дніпропетровській (+342),
Одеській (+302) областях,
Києві (+422).
Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:
З початку пандемії в країні зареєстрували 276 177 випадків COVID-19. При цьому 118 699 осіб одужали, в тому числі 2 137 - за вчора.
Померли від хвороби 5 229 осіб (+107).
Нагадаємо, Шмигаль розповів про важливі нововведення карантину в Україні.
Нагадаємо, в світі зафіксували перший випадок смерті після повторного зараження коронавірусом.