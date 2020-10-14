Коронавірус вбив ще більше сотні людей в Україні: в яких регіонах найгірша ситуація

В Україні за останню добу підтвердили 5590 нових випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5590 осіб, зафіксовано 107 летальних випадків, 2137 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок середи, 14 жовтня.

Найбільше нових заражень підтвердили в:

Харківській (+637),

Львівській (+345),

Дніпропетровській (+342),

Одеській (+302) областях,

Києві (+422).

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

З початку пандемії в країні зареєстрували 276 177 випадків COVID-19. При цьому 118 699 осіб одужали, в тому числі 2 137 - за вчора.

Померли від хвороби 5 229 осіб (+107).

Нагадаємо, Шмигаль розповів про важливі нововведення карантину в Україні.

Нагадаємо, в світі зафіксували перший випадок смерті після повторного зараження коронавірусом.