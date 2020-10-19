Скачать
Понеділок, 19.10.2020
Українців лякають поверненням величезних штрафів за порушення карантину
Українців лякають поверненням величезних штрафів за порушення карантину
У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО: його дружина розкрила деталі події (відео)
У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО: його дружина розкрила деталі події (відео)
Найбільша суддівська помилка допомогла Маріуполю перемогти Минай (відео)
Найбільша суддівська помилка допомогла Маріуполю перемогти Минай (відео)
Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі
Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі

Індія, Італія і США б'ють антирекорди захворюваності COVID-19: де найважча ситуація

Індія, Італія і США б'ють антирекорди захворюваності COVID-19: де найважча ситуація
Оновлено 15:44 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Кількість виявлених випадків COVID-19 усвіті впритул наблизилося до 40 мільйонів. Померли вже більше одного мільйона 100 тисяч людей. Найбільш важка ситуація як і раніше в Америці. Але її по кількості діагнозів стрімко наздоганяє Індія. Третій рядок займає Бразилія.

На тижні, що минає країни Європи одна за одною заявляли про чергові антирекорди. Ситуація різко погіршилася і в тих державах, які перша велика хвиля обійшла стороною. Слово локдаун звучить все частіше, і все частіше політики заявляють, що черговий ізоляції економіка просто не переживе.

За останній тиждень число госпіталізованих COVIDних хворих в Нідерландах збільшилася вдвічі. Голландські лікарі збираються просити Німеччину прийняти частину пацієнтів. Вкрай важка ситуація досі і в Іспанії. І хоча в реанімації хворих поки менше, ніж навесні, лікарі абсолютно виснажені роботою в режимі нон-стоп.

Країни приймають нові обмежувальні заходи через другої хвилі коронавируса. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що великі німецькі міста будуть посилювати обмеження у разі, якщо число виявлених випадків коронавируса буде перевищувати позначку в 50 на 100 тисяч жителів протягом тижня.

У Західній Європі справжній інфекційний пожежа у Франції. У Парижі кожен десятий тест на COVID позитивний. Число пацієнтів в реанімаціях в країні зростає дуже швидко.

На цьому тижні у Франції досягнутий абсолютний антирекорд - 32 427 інфікованих коронавірусів, згідно з даними, опублікованими французьким Агентством охорони здоров'я в суботу. Цей показник є рекордним для країни з початку пандемії. Попередній щоденний рекорд становив - 30 621 випадок, і був встановлений в четвер, 15 жовтня.

Щоб знизити швидкість поширення інфекції, в дев'яти регіонах, включаючи Париж, введена комендантська година. Обмеження торкаються 20 мільйонів чоловік - майже третина всього населення Франції.

«Так, буде контроль і будуть штрафи - 135 євро. А в разі повторного порушення - півтори тисячі євро », - сказав Еммануель Макрон.

Другу хвилю коронавируса відчуває і Італія. За минулу добу на території Італії було виявлено понад 11 тис. Нових підтверджених випадків зараження коронавірусів.

Також повідомляється, що за цей же час в Італії 69 пацієнтів померли від COVID-19 і тому сумарна кількість летальних випадків досягла 36 543.

Відзначимо, що днем раніше в Італії за добу було виявлено 10 925 нових заразилися коронавирусной інфекцією.

В Індії число підтверджених випадків COVID-19 за весь час пандемії перевищило 7,3 млн. Щоденний приріст нових випадків в цій країні вважається найвищим в світі. Очікується, що в найближчі тижні Індія випередить США і займе перше місце в світі за кількістю випадків коронавируса.

Незважаючи на це, з четверга в Індії після більш ніж піврічної перерви відновили роботу кінотеатри. При вході перевіряють наявність маски і вимірюють температуру.

З початку пандемії в США коронавірусною інфекцією заразилися більше 8 млн осіб, випливає з даних американського університету Джонса Хопкінса.

Станом на 18 жовтня в країні підтвердили 8 млн 39 тис. Випадків зараження. Сполучені Штати як і раніше посідають перше місце у світі по кількості тих, що заразилися COVID-19. Число померлих від коронавірусу в країні становить 218,4 тис.

Українців лякають поверненням величезних штрафів за порушення карантину

Найбільше число хворих виявлено в штатах Каліфорнія (871 тис.), Техас (863 тис.), Флорида (748 тис.) І Нью-Йорк (516 тис.),

Україна в світовому рейтингу за кількістю хворих на 25 місці. Всього в світі захворіло COVID-19 майже 40 мільйонів чоловік. Летальних випадків - понад мільйон сто тисяч.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4766 випадків захворювання коронавірусом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Статистика, Світ, Коронавірус, Антирекорди.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Для боротьби з COVID-19 Україна закупила першу партію "Ремдесівіра": раніше ВООЗ заявила про його марності
02 Страждаючі від випадіння волосся будуть вдячні: LG випустила шолом проти облисіння
03 Тримай сексизм у себе в штанях - жінки виступили проти Пальчевського
04 Порятунок від коронавірусу: як правильно вибрати захисну маску і мити руки
05 Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Індія, Італія і США б'ють антирекорди захворюваності COVID-19: де найважча ситуація
Індія, Італія і США б'ють антирекорди захворюваності COVID-19: де найважча ситуація
Азербайджан захопив позиції вірменського спецназу: операція потрапила на відео
Азербайджан захопив позиції вірменського спецназу: операція потрапила на відео
&quot;Не заздри, л * х&quot;: Дубинський публічно нагрубив журналістові, але отримав у відповідь
"Не заздри, л * х": Дубинський публічно нагрубив журналістові, але отримав у відповідь
Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання: озвучені головні ознаки
Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання: озвучені головні ознаки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся