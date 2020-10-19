Індія, Італія і США б'ють антирекорди захворюваності COVID-19: де найважча ситуація

Кількість виявлених випадків COVID-19 усвіті впритул наблизилося до 40 мільйонів. Померли вже більше одного мільйона 100 тисяч людей. Найбільш важка ситуація як і раніше в Америці. Але її по кількості діагнозів стрімко наздоганяє Індія. Третій рядок займає Бразилія.

На тижні, що минає країни Європи одна за одною заявляли про чергові антирекорди. Ситуація різко погіршилася і в тих державах, які перша велика хвиля обійшла стороною. Слово локдаун звучить все частіше, і все частіше політики заявляють, що черговий ізоляції економіка просто не переживе.

За останній тиждень число госпіталізованих COVIDних хворих в Нідерландах збільшилася вдвічі. Голландські лікарі збираються просити Німеччину прийняти частину пацієнтів. Вкрай важка ситуація досі і в Іспанії. І хоча в реанімації хворих поки менше, ніж навесні, лікарі абсолютно виснажені роботою в режимі нон-стоп.

Країни приймають нові обмежувальні заходи через другої хвилі коронавируса. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що великі німецькі міста будуть посилювати обмеження у разі, якщо число виявлених випадків коронавируса буде перевищувати позначку в 50 на 100 тисяч жителів протягом тижня.

У Західній Європі справжній інфекційний пожежа у Франції. У Парижі кожен десятий тест на COVID позитивний. Число пацієнтів в реанімаціях в країні зростає дуже швидко.

На цьому тижні у Франції досягнутий абсолютний антирекорд - 32 427 інфікованих коронавірусів, згідно з даними, опублікованими французьким Агентством охорони здоров'я в суботу. Цей показник є рекордним для країни з початку пандемії. Попередній щоденний рекорд становив - 30 621 випадок, і був встановлений в четвер, 15 жовтня.

Щоб знизити швидкість поширення інфекції, в дев'яти регіонах, включаючи Париж, введена комендантська година. Обмеження торкаються 20 мільйонів чоловік - майже третина всього населення Франції.

«Так, буде контроль і будуть штрафи - 135 євро. А в разі повторного порушення - півтори тисячі євро », - сказав Еммануель Макрон.

Другу хвилю коронавируса відчуває і Італія. За минулу добу на території Італії було виявлено понад 11 тис. Нових підтверджених випадків зараження коронавірусів.

Також повідомляється, що за цей же час в Італії 69 пацієнтів померли від COVID-19 і тому сумарна кількість летальних випадків досягла 36 543.

Відзначимо, що днем раніше в Італії за добу було виявлено 10 925 нових заразилися коронавирусной інфекцією.

В Індії число підтверджених випадків COVID-19 за весь час пандемії перевищило 7,3 млн. Щоденний приріст нових випадків в цій країні вважається найвищим в світі. Очікується, що в найближчі тижні Індія випередить США і займе перше місце в світі за кількістю випадків коронавируса.

Незважаючи на це, з четверга в Індії після більш ніж піврічної перерви відновили роботу кінотеатри. При вході перевіряють наявність маски і вимірюють температуру.

З початку пандемії в США коронавірусною інфекцією заразилися більше 8 млн осіб, випливає з даних американського університету Джонса Хопкінса.

Станом на 18 жовтня в країні підтвердили 8 млн 39 тис. Випадків зараження. Сполучені Штати як і раніше посідають перше місце у світі по кількості тих, що заразилися COVID-19. Число померлих від коронавірусу в країні становить 218,4 тис.

Найбільше число хворих виявлено в штатах Каліфорнія (871 тис.), Техас (863 тис.), Флорида (748 тис.) І Нью-Йорк (516 тис.),

Україна в світовому рейтингу за кількістю хворих на 25 місці. Всього в світі захворіло COVID-19 майже 40 мільйонів чоловік. Летальних випадків - понад мільйон сто тисяч.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4766 випадків захворювання коронавірусом.