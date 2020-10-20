Скачать
Вівторок, 20.10.2020
В Україні за добу померли понад сотню хворих з COVID-19
В Україні за добу померли понад сотню хворих з COVID-19
Зеленський заявив про клінічні випробування українських препаратів для боротьби з коронавірусом
Зеленський заявив про клінічні випробування українських препаратів для боротьби з коронавірусом
Зеленський виступить в Раді з щорічним зверненням: стали відомі головні тези
Зеленський виступить в Раді з щорічним зверненням: стали відомі головні тези
Промоутер розкрив найближчі плани Ломаченко
Промоутер розкрив найближчі плани Ломаченко

В Україні за добу померли понад сотню хворих з COVID-19

В Україні за добу померли понад сотню хворих з COVID-19
09:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В Україні за останню добу підтвердили 5 469 нових випадків коронавірусу, 113 громадян України померло від ускладнень хвороби.

Станом на ранок 20 жовтня в Україні виявили майже 5,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Всього в країні майже 310 тисяч випадків коронавірусного захворювання.

Про це свідчать дані системи РНБО, що здійснює моніторинг ситуації з COVID-19.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу: 

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 173 788 тих хто в даний момент хворіють COVID-19 в Україні за останню добу виявили 5 469 інфікованих.

За минулу добу від коронавірусу померли 113 українців, за 19 жовтня в Україні зафіксували 5 786 жертв COVID-19.

Нагадаємо, в Україні склалася "досить напружена ситуація" з коронавірусом. МОЗ пропонує збільшити розмір штрафу за порушення карантину з 170 гривень до 17 тисяч гривень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вітер зносив все на своєму шляху: на Анталію обрушився ураган, є жертва (відео)
02 Стиліст розповіла, як повинен виглядати ідеальний тренч
03 Фіналісти нацвідбору на Євробачення 2020 група Tvorchi представила новий кліп (Відео)
04 Зеленський виступить в Раді з щорічним зверненням: стали відомі головні тези
05 Відсидівши за вбивство екс-нардеп Лозінський йде на місцеві вибори
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Боротьба з коронавірусом, Донбас, Крим та армія: повний текст щорічного звернення Зеленського
Боротьба з коронавірусом, Донбас, Крим та армія: повний текст щорічного звернення Зеленського
Сухо, але прохолодно: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Сухо, але прохолодно: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Зеленський пояснив, що таке ВЕЗ на Донбасі і кого з жителів ОРДЛО чекає амністія
Зеленський пояснив, що таке ВЕЗ на Донбасі і кого з жителів ОРДЛО чекає амністія
SSC Tuatara встановив рекорд швидкості для серійних автомобілів: вражаюче відео
SSC Tuatara встановив рекорд швидкості для серійних автомобілів: вражаюче відео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся