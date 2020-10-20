В Україні за добу померли понад сотню хворих з COVID-19

В Україні за останню добу підтвердили 5 469 нових випадків коронавірусу, 113 громадян України померло від ускладнень хвороби.

Станом на ранок 20 жовтня в Україні виявили майже 5,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Всього в країні майже 310 тисяч випадків коронавірусного захворювання.

Про це свідчать дані системи РНБО, що здійснює моніторинг ситуації з COVID-19.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 173 788 тих хто в даний момент хворіють COVID-19 в Україні за останню добу виявили 5 469 інфікованих.

За минулу добу від коронавірусу померли 113 українців, за 19 жовтня в Україні зафіксували 5 786 жертв COVID-19.

Нагадаємо, в Україні склалася "досить напружена ситуація" з коронавірусом. МОЗ пропонує збільшити розмір штрафу за порушення карантину з 170 гривень до 17 тисяч гривень.