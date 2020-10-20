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Вівторок, 20.10.2020
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У листопаді будуть такі піки, що все прозріють: інфекціоніст озвучила прогноз по пандемії коронавірусу в Україні

У листопаді будуть такі піки, що все прозріють: інфекціоніст озвучила прогноз по пандемії коронавірусу в Україні
11:25 Сьогодні Телеграф
Безтурботне ставлення до протиепідемічним заходам, на думку інфекціоніста Ольги Голубовської, призведе до катастрофічних наслідків. Спостерігати їх українці зможуть вже в найближчі місяці.

У питаннях протидії інфекційним захворюванням не може бути особистої думки - в цьому впевнена лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська. Медик змалювала не райдужну перспективу розвитку ситуації з COVID-19, в разі якщо українці продовжать ігнорувати карантинні заборони.

- Ніякої демократії в питаннях боротьби з інфекційними захворюваннями апріорі бути не може, тому що люди не можу знати проблему, розуміти її, - заявила в програмі «Бацман» Ольга Голубовська. - Гарантую, що через рік світ буде зовсім іншим, багато переоцінять свої цінності, а багато хто робить це зараз. Зараз хтось скаче, хтось кудись ходить, тому що держава дозволяє йому це робити. А держава не повинна цього робити, значить, треба посилювати.

Лікар-інфекціоніст привела в приклад демократичну Європу, де за порушення карантинних заходів існують жорсткі покарання. При цьому Голубовська зазначила, що розмір штрафів за кордоном співвідноситься з рівнем зарплат, на відміну від України.

- Люди повинні розуміти, що нікому буде надавати допомогу, - продовжила Ольга Голубовська. - Ми на межі колапсу. Це абсолютний факт, особливо ті зони, які зараз «червоні». Ми навіть в найважчий сезон не вступили. З листопада по січень будуть піки такі, що я думаю, все прозріють миттєво.

На ранок 20 жовтня в Україні зафіксовано 113 летальних випадків від коронавірусу, підтверджено 5469 нових випадків COVID-19. За найгіршими прогнозами МОЗ на добу в Україні можуть фіксувати 35 тис. Нових діагнозів - ця цифра буде включати себе як грип, так і коронавірус.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо добові показники перевищать позначку в 9,5 тис. осіб, в країні буде посилений карантин.

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Все по темі:

Коронавірус, Covid-19, Ольга Голубовська.

Автор:

Телеграф
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