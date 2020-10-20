Зеленський заявив про клінічні випробування українських препаратів для боротьби з коронавірусом

У посланні президент торкнувся теми боротьби з коронавірусом.

Під час щорічного звернення до Верховної Ради 20 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив про клінічні випробування українських препаратів, які мінімізують ризики ускладнень і смертності від коронавірусу COVID-19.

Цю тезу він озвучив, кажучи про те, що влада зробила для боротьби з пандемією.

"Ми витримали перший етап і пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки і ВВП, але воно торкнулося всіх країн світу. Але в порівнянні з більшістю країн наше падіння менше. Як і відсоток смертності", - сказав президент.

Нагадаємо, львівські вчені синтезували вакцину, яка може допомогти в боротьбі з коронавірусом. Її вже випробували на декількох добровольцях, але перед масовим випуском вона повинна пройти ще клінічні випробування.