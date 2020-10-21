Як безпечно проголосувати на місцевих виборах в пік COVID-19 в Україні: корисні поради

На виборчих дільницях 25 жовтня українцям радять тримати дистанцію і приходити зі своєю ручкою.

Вибори в Україні будуть вперше проходити в умовах пандемії, що накладе відбиток на роботу виборчих комісій і сам процес голосування. Перш всгео на ділянках повинні бути антисептики, місця для утилізації масок, потоки виборців на вхід і вихід рекомендують розділити, а членів комісії розсадити на відстані метра.

При цьому і самі громадяни, які хочуть проголосувати без проблем, повинні подбати про власну безпеку. А саме: взяти з дому ручку, щоб поставити позначку в бюлетені, на вході на ділянку надіти маску, обробити руки антисептиком, паспорт показувати, а не передавати в руки члену комісії, дотримуватися дистанції з іншими виборцями. Також в числі рад пропозиція не брати з собою на голосування дітей і домашніх тварин.

Останні опитування показали, що збільшилася кількість українців, які готові взяти участь у виборах, у разі загострення ситуації з коронавірусом. Такі дані наводить соціологічна група «Рейтинг». Ще 21% поки сумнівається, 9% можливо прийдуть, а 17% малоймовірно, що зважаться прийти на дільниці. При цьому 58% опитаних відзначили, що вже визначилися, ща кого будуть голосувати, а ще 40% не змогли цього зробити.

Що стосується електоральних уподобань, то за результатами одного з останніх опитувань, велику підтримку отримують такі партії: Слуга народу "- 16,7%," Опозиційна платформа - За життя "- 13,5%," Європейська солідарність "- 13,2% .