У Києві та трьох областях України нові рекорди смертності від коронавіруса: де ситуація найгірше

За минулу добу Полтавська область по смертності наздогнала столицю, маючи в разі менше хворих.

Найбільше смертей від коронавірусу на 21 жовтня зафіксовано в Києві - 23 випадки, і всього на два менше - 21 - в Полтавській області. При цьому в регіоні стався різкий стрибок захворюваності - за добу 580 нових діагнозів, при тому, що напередодні було всього 249. І це на тлі того, що всього з початку епідемії на Полтавщині всього 6880 чоловік захворіли COVID-19. Для порівняння в Києві - цей показник склав 31869 осіб.

Рекордна кількість смертей за добу зафіксовано також на Львівщині (14) та Харківщині (10). У Дніпропетровській області - 17 осіб померло (до цього максимум був 18). У Житомирській області втретє поспіль максимальні п'ять смертей, у Вінницькій та Івано-Франківських областях - по 4 рекордних смерті.

21 жовтня стало також відомо, що Києві через ускладнення від COVID-19 померла 21-річна активістка Інна Волкова.