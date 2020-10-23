В Україні вже 7,5 тисячі нових випадків зараження COVID-19 за добу: померли більше 120 чоловік

За минулу добу в Україні виявлено 7517 нових випадків COVID-19. Летальним результатом хвороба закінчилася для 121 українця. При цьому видужала 2679 чоловік.

У лідерах за новими випадками коронавируса на 23 жовтня виявилася Харківська область, де діагноз поставлений 693 жителям, Київ відстає ненабагато - тут 635 осіб захворіло, а третьому місці з 571 хворим Одеська область.

Високі показники смертності за минулу добу продемонстрували Київська область (16 летальних випадків), місто Київ і Дніпропетровська область (по 14 випадків) і Львівська (13).

Різке зростання захворюваності стався в Житомирській області - 426 випадків (проти 204 напередодні), продовжився подх'ем рівня захворюваності в Запорізькій області - 402 випадки (проти 309) і Хмельницької області - 471 випадок (проти 381 за 22 жовтня).