Віталій Кличко підхопив коронавірус

Про це він повідомив увечері 24 жовтня в себе в телеграмі.

"Друзі! Коронавірус підкрався в самий невідповідний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту", - написав Кличко.

Він зазначає, що робота мером під час пандемії передбачає постійний ризик.

"Намагався берегтися. З огляду на специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, - невтішний", - зазначив він.

Кличко заявив, що відчуває себе добре, але змушений піти на самоізоляцію.

"Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу!", - підсумував він.

За даними РНБО, всього за добу в Україні виявили понад 7 тисяч нових випадків COVID-19, таким чином загальна кількість хворих перевищила 337 тисяч, піднявши Україну на 23 місце в загальносвітовому антирейтингу по поширенню коронавируса.