Українці з підозрою на коронавірус голосують вдома з цілою делегацією з ЦВК (фото і відео)

У мережі показали, як члени дільничних виборчих комісій проводять голосування серед виборців, які перебувають на самоізоляції.

Знімком поділився глава комітету з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища при КМДА Олег Попенко в Facebook.

"Це похід членів ДВК до хворих COVID-19 в одну з лікарень Одеської області. Це дійсно професійне ставлення до роботи, коли люди ризикують своїм життям йдуть до виборців", - написав він.

Інше відео, на якому видно, як люди в захисних костюмах йдуть до дому, де живуть люди, що хворіють COVID-19, оприлюднив телеграм-каналу ПП Україна.

"А ось так в Харкові ходять по домівках, де на самоізоляції перебувають хворі коронавірусів люди і не можуть проголосувати", - сказано в повідомленні.

Як відомо, за правилами члени комісії, які забезпечують голосування за місцем самоізоляції виборців, повинні бути в масках, рукавичках, захисних щитках, а після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

Виборцям на самоізоляції було надано можливість проголосувати на виборах 25 жовтня через вдома. Для цього людина повинна була подати до 23 жовтня відповідну заявку до виборчої комісії.