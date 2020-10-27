Тихий мовчазний подвиг: як лікують COVID-19 в переповненій лікарні "червоної зони"

У Сєвєродонецькій міській багатопрофільній лікарні на цьому тижні збільшили кількість місць для лікування хворих коронавірусну інфекцію з 90 до 120 ліжок. Тут могли б надавати допомогу і більшій кількості людей, питання тільки в тому, хто їх буде лікувати.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на генерального директор медустанови Романа Водяника.

За даними адміністрації лікарні, COVID-19 діагностований у 60 медичних працівників, в тому числі 12 лікарів з інфекційного відділення. Два медика у важкому стані в реанімації.

"У мене зараз в трьох відділеннях лікарі одночасно хворіють коронавірусом, лікуються самі і продовжують лікувати своїх пацієнтів", - зазначив Водяник, пояснивши, що це стосується тих медиків, які хворіють у легкій формі або вже одужують.

По-іншому впоратися з потоком хворих в лікарні не можуть, так як лікарі, медсестри, санітарки і так працюють на 1,5-2 ставки, а замінити їх просто ніким.

"Їх ніякий волонтер не замінить. Навіть не кожен лікар має необхідні знання, щоб лікувати важкі пневмонії", - упевнений Водяник.

Гендиректор Сєвєродонецької лікарні також назвав те, що зараз роблять лікарі "тихим мовчазним подвигом", так як з ними навіть не можуть розрахуватися за відпрацьовані години.