КТ збільшує ризик розвитку раку: Супрун про небезпеку «популярного» методу виявлення коронавірусу

Зараз через діагноз коронавірус людей поголовно відправляють робити КТ (комп'ютерну томографію), хоча це інколи зовсім не потрібно, плюс треба простояти величезну чергу. До того ж при КТ люди отримують дозу радіації, що згодом загрожує серйозними проблемами.

Таку думку озвучила колишній виконуючий обов'язки Міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в своєму Фейсбуці.

За її словами, випромінювання, яке людина отримує, коли робить рентген або КТ може пошкоджувати ДНК, і хоча клітини відновлюють більшу частину завданих збитків, це не завжди відбувається повністю. "Результатом цього можуть бути мутації ДНК, які з часом можуть збільшувати ризик мати рак", - зазначає Супрун.

КТ і COVID-19

Знімок КТ фактично не впливає на тактику лікування і не сприяє швидкості одужання.

Воно збільшує ризики непотрібних втручань і сприяє прийняттю необдуманих рішень щодо здоров'я серед пацієнтів.

Дослідження впливу на здоров'я

Вчені до цих пір не мають однозначної відповіді, збільшує КТ ймовірність виникнення раку, тому що не вистачає даних. Але більшість все ж переконані в тому, що це можливо.

Особливо це стосується людей, які вже лікувалися від раку.

Проте, сукупний вплив випромінювання від КТ поступово додається до базового ризику мати рак.

"Просто уявіть, що з кожним КТ ви збільшуєте свої шанси мати рак. Ці ризики можуть бути незначними (тобто одне КТ не перевищує природний ризик мати рак), але в загальному на рівні популяцій виконання КТ багатьма людьми без потреби і без значної вигоди для здоров'я можуть серйозно збільшувати захворюваність в майбутньому ", - говорить Уляна Супрун.

Тому варто йти на КТ тільки при гострій необхідності, зазначає вона.