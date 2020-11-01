Лікарі "зашиваються": інфекціоніст поділився новинами з передової про боротьбу з коронавірусом

Практикуючі лікарі не знають відповідей на питання коли буде вчасно переобладнані інші медустанови під кисневі госпіталі і чому досі не введені в дію наявні кисневі стаціонари НАН.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Київської міської лікарні №4 Євген Ігорович.

Він повідав, що медики "зашиваються на роботі, намагаючись допомогти всім, кому необхідно, і з побоюванням дивляться в непросте майбутнє".

За його словами, "лікаря стаціонару, не питаючи згоди, поставили головним арбітром людської долі".

"У лікарняних стінах бій йде за ті умовні 15-20% пацієнтів, які переносять ковід важко. Завдяки COVID-19, стали помітними реальні проблеми і ситуація з громадським здоров'ям в цілому", - пише він.

Лікар додав, що COVID-19 - наочний приклад того, до чого призводять наслідки нездорового способу життя, хронічні хвороби, відсутність цілеспрямованої програми з лікування та підтримки хронічних пацієнтів, постійний стрес, паніка і нераціональність само- або неправильне лікування.