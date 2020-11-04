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Коронавірус побив "рекорди" в 11 областях України

Коронавірус побив "рекорди" в 11 областях України
Оновлено 10:17 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com/geralt

На ранок середи, 4 листопада, коронавірус COVID-19 поставив рекорди за кількістю нових випадків і смертності не тільки по Україні в цілому, але і в 11 областях зокрема.

Про це можна судити по зведенню РНБО.

За останні 10 днів рекорд кількості нових заражених за добу побила столиця і сім областей України:

  • Київ (858, хоча раніше на цьому тижні число нових випадків не перевищувало позначки в 800);

  • Івано-Франківська (451 після 427);

  • Запорізька (430 після 427);

  • Полтавська (427 після 343);

  • Київська (383 після 360);

  • Сумська (367 після 338);

  • Волинська (310 після 251);

  • Херсонська області (198 після 193).

Ще чотири області побили свої рекорди смертності за останні 10 днів:

  • Донецька (26 летальних випадків після максимум 15 смертей за добу);

  • Львівська (20 після 18);

  • Луганська (11 після 6);

  • Закарпатська (6 після 5).

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Кілька областей повторили попередній рекорд смертності: Дніпропетровська (19), Херсонська (8), Івано-Франківська (5), Вінницька (5).

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Статистика, Карантин, РНБО, Коронавірус, Регіони, Смертність, Антирекорди.

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Телеграф
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