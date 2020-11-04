Коронавірус побив "рекорди" в 11 областях України

На ранок середи, 4 листопада, коронавірус COVID-19 поставив рекорди за кількістю нових випадків і смертності не тільки по Україні в цілому, але і в 11 областях зокрема.

Про це можна судити по зведенню РНБО.

За останні 10 днів рекорд кількості нових заражених за добу побила столиця і сім областей України:

Київ (858, хоча раніше на цьому тижні число нових випадків не перевищувало позначки в 800);

Івано-Франківська (451 після 427);

Запорізька (430 після 427);

Полтавська (427 після 343);

Київська (383 після 360);

Сумська (367 після 338);

Волинська (310 після 251);

Херсонська області (198 після 193).

Ще чотири області побили свої рекорди смертності за останні 10 днів:

Донецька (26 летальних випадків після максимум 15 смертей за добу);

Львівська (20 після 18);

Луганська (11 після 6);

Закарпатська (6 після 5).

Кілька областей повторили попередній рекорд смертності: Дніпропетровська (19), Херсонська (8), Івано-Франківська (5), Вінницька (5).