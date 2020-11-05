За добу COVID-19 підхватили понад 500 українських медиків, всього майже 10 тисяч нових випадків

Пандемія коронавірусу продовжує набирати обертів в Україні. За останню добу зафіксовано 9 850 нових випадків зараження. Всього в Україні вже понад 430 тисяч хворих Covid-19, одужали майже 185 тисяч осіб. В тому числі, захворіли 514 медиків і 369 дітей.

При цьому, за добу померло 193 людини (всього 7924).

У Києві підтвердили ще 983 випадки (всього 40390). Харківська область - 771 (40 330), Львівська - 430 (32 069).

Як повідомляв "Телеграф", влада України розглядають різні сценарії посилення карантину через зростання захворюваності на коронавірус. Лікарняних ліжок все менше, є проблеми з доставкою кисню, медики працюють щосили.