Згорів за п'ять днів: в Закарпатті від коронавірусу помер полковник СБУ

Від коронавірусу помер полковник Закарпатського управління СБУ Владислав Доміще.

Про це написав його друг Ярослав Галас в Фейсбук.

"Вчора ввечері від коронавірусу помер мій близький друг Владислав Доміще, полковник обласного управління СБУ. Згорів фактично за 5 днів - у вівторок потрапив до лікарні, а в суботу його не стало. Три тижні тому ми бачилися в місті з нагоди його 49-річчя, спілкувалися, обговорювали плани на майбутнє. Яка наївність, як тепер виявилося ", - написав він.

Галас зазначив, що кілька разів зв'язувався з ним по телефону, тоді Доміще говорив, що відчуває себе дуже погано, мав температуру під 40, а хвороба вразила легені.

"Коли раптово, в самому розквіті сил від нас йдуть такі люди, починаєш розуміти нелогічність і несправедливість цього світу", - написав Галас.

Як повідомлялося раніше, у Львові від коронавірусу помер відомий лікар Ігор Мартинюк.