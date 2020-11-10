Після вихідних в Україні новий антирекорд за кількістю заражень на коронавірус

На 10 листопада в Україні зафіксовано антирекорд - 10 842 нових випадків коронавірусної інфекції і 191 смерть.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє в Facebook.

Серед захворілих 410 дітей і 445 медичних працівників. Госпіталізації за добу потребувало 1 252 українця. А видужала 5 514 осіб. За 24 години протестовано майже 67 тис. осіб.

За добу найвищі показники захворюваності продемонстрували Київ (747 нових випадків), Житомирська (646), Київська (628), Одеська (608) і Запорізька (588) області.

В цілому з початку пандемії в Україні: