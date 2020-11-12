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«Людей не встигають відвозити в реанімацію, з палати вижив тільки я»: українець вразив розповіддю про боротьбу з COVID-19

«Людей не встигають відвозити в реанімацію, з палати вижив тільки я»: українець вразив розповіддю про боротьбу з COVID-19
Оновлено 13:20 Сьогодні Телеграф

Допомоги хворим на коронавірус доводиться чекати по кілька годин, хоча лікарі і так цілодобово на ногах.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів 46-річний львів'янин В'ячеслав Семененко.

У чоловіка три тижні тому підвищилася температура, яку не виходило збивати, почало "ломити" тіло, потім з'явився сильний кашель, КТ показало ураження легень на 30%. Потім львів'янина поклали в лікарню, але не в інфекційне, а терапевтичне відділення. З п'яти людей, з якими він виявився в палаті, живим залишився тільки В'ячеслав.

Семененко підкреслює, що не став розпитувати, чому разом лікуються у відділенні і ті, у кого COVID-19, і ті, у кого його немає. Для нього головним було вилікуватися.

"Я був в такому стані, що просто робив, що мені скажуть", - зазначив чоловік і додав, що в його палаті всі були з коронавірусом, і всім потрібен був кисень. Така ж ситуація була і в палатах по сусідству.

"Перша людина при мені померла на наступний день, як я приїхав. Дорослий чоловік - я з ним навіть не встиг познайомитися, він постійно був на кисні, без свідомості. Другий помер на наступний день - бачиш, як очі стають скляними, і людина - все, людину більше немає ", - описав те, що відбувається в палаті львів'янин.

Вмирали при ньому і інші людей, всього їх було шестеро, деяких навіть не встигали довозити до реанімації. Також чоловік зазначив, що лікарів дуже мало, щоб всім надавати допомогу на першу вимогу. Так як і відділення було великим, і завантаженість його дуже високою, і тут постійно були чутні крики і стогони.

"Медперсонал працює на межі можливостей, це треба бачити. 24 години на ногах. Вони роблять все, що можуть, але ти розумієш, що допомогти всім не вийде", - підкреслив Семененко.

Він також зазначив, що у відділенні не завжди вистачало елементарних речей, медикам доводилося щось вигадувати самим, щоб вийти з ситуації.

"Доводилося робити саморобні двійники з катетера для крапельниць: ножем підрізали, щоб шланги заходили нормально і можна було під'єднати двох осіб", - наводить приклад львів'янин.

Сам В'ячеслав "був на кисні" тиждень, а в цілому його лікування зайняло 12 днів.

Поки звичайні українці лікуються від коронавырусу в таких непростих умовах, перші особи держави з легкими симптомами спостерігаються в елітній "Феофанії".

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Все по темі:

Львів, Лікарні, Пацієнти, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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